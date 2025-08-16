Setahun Ada Berapa Hari? Jawaban Lengkap dan Mudah Dipahami

Ilustrasi.(freepik)

Pernahkah kamu bertanya-tanya, setahun ada berapa hari? Pertanyaan ini sering muncul, baik dari anak sekolah, orang tua, atau siapa saja yang penasaran dengan perhitungan waktu. Artikel ini akan menjelaskan dengan sederhana dan jelas tentang jumlah hari dalam setahun, termasuk fakta menarik tentang tahun kabisat. Yuk, simak!

Jumlah Hari dalam Setahun

Secara umum, setahun ada 365 hari. Ini adalah jumlah hari dalam satu tahun kalender biasa. Kalender yang kita gunakan sehari-hari disebut kalender Gregorian, dan perhitungan ini berdasarkan waktu yang dibutuhkan Bumi untuk mengelilingi Matahari, yang disebut satu tahun matahari.

Namun, tidak semua tahun memiliki 365 hari. Ada yang namanya tahun kabisat, di mana setahun ada 366 hari. Tahun kabisat terjadi setiap empat tahun sekali. Pada tahun ini, bulan Februari memiliki 29 hari, bukan 28 hari seperti biasa. Jadi, kalau kamu bertanya, “Setahun ada berapa hari pada tahun kabisat?” jawabannya adalah 366 hari!

Mengapa Ada Tahun Kabisat?

Tahun kabisat dibuat untuk menyesuaikan kalender kita dengan waktu sebenarnya yang dibutuhkan Bumi untuk mengorbit Matahari. Satu tahun matahari sebenarnya sekitar 365,25 hari. Untuk mengimbangi seperempat hari ekstra itu, kita menambahkan satu hari setiap empat tahun. Contoh tahun kabisat adalah 2020, 2024, dan 2028.

Bagaimana Cara Menghitung Tahun Kabisat?

Untuk tahu apakah sebuah tahun adalah tahun kabisat, ada aturan sederhana:

Tahun itu harus bisa dibagi 4.

Tapi, jika tahun itu adalah kelipatan 100, maka harus juga bisa dibagi 400.

Contohnya, tahun 2000 adalah tahun kabisat karena bisa dibagi 4 dan 400. Tapi, tahun 2100 bukan tahun kabisat karena hanya bisa dibagi 4, tapi tidak bisa dibagi 400.

Fakta Menarik tentang Jumlah Hari dalam Setahun

Selain pertanyaan “setahun ada berapa hari,” berikut beberapa fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu:

Satu tahun di planet lain berbeda dengan di Bumi. Misalnya, satu tahun di Mars sama dengan 687 hari Bumi!

Kalender lain, seperti kalender Hijriah, memiliki jumlah hari yang berbeda, sekitar 354-355 hari per tahun.

Tahun kabisat pertama kali diperkenalkan oleh Julius Caesar pada 46 SM.

Kesimpulan

Jadi, setahun ada berapa hari? Jawabannya adalah 365 hari untuk tahun biasa dan 366 hari untuk tahun kabisat. Dengan memahami konsep tahun kabisat dan kalender Gregorian, kamu bisa lebih mudah menghitung waktu dan merencanakan kegiatan. Semoga artikel ini membantu menjawab pertanyaanmu dengan jelas!