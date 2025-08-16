Apa Arti What? Pengertian dan Penggunaan dalam Bahasa Inggris

Ilustrasi.(freepik)

Kata what sering kita dengar dalam bahasa Inggris, tapi apa arti what sebenarnya? Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian kata what, cara penggunaannya, dan contoh-contoh sederhana yang mudah dipahami. Cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris!

Apa arti what? Dalam bahasa Inggris, what adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan informasi tentang sesuatu, seperti benda, situasi, atau penjelasan. Kata ini sangat umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu ingin tahu nama suatu benda atau alasan di balik suatu kejadian, kamu bisa menggunakan kata what.

Fungsi Utama Kata What

Kata what memiliki beberapa fungsi dalam kalimat, antara lain:

Menanyakan Identitas atau Jenis : Digunakan untuk mencari tahu apa suatu benda atau hal. Contoh: What is this? (Apa ini?)

: Digunakan untuk mencari tahu apa suatu benda atau hal. Contoh: What is this? (Apa ini?) Menanyakan Pilihan : Digunakan untuk meminta klarifikasi dari beberapa pilihan. Contoh: What color do you like? (Warna apa yang kamu suka?)

: Digunakan untuk meminta klarifikasi dari beberapa pilihan. Contoh: What color do you like? (Warna apa yang kamu suka?) Menanyakan Penjelasan: Digunakan untuk meminta informasi lebih lanjut. Contoh: What happened? (Apa yang terjadi?)

Contoh Penggunaan What dalam Kalimat

Berikut adalah beberapa contoh kalimat menggunakan kata what agar kamu lebih paham apa arti what:

What is your name? (Siapa nama kamu?) What time is it? (Jam berapa sekarang?) What are you doing? (Apa yang sedang kamu lakukan?) What do you want to eat? (Apa yang ingin kamu makan?)

Tips Menggunakan Kata What dengan Benar

Untuk menggunakan kata what dengan tepat, perhatikan hal berikut:

Pastikan kata what diikuti oleh kata kerja atau subjek yang sesuai dengan pertanyaan.

Gunakan nada yang sopan saat bertanya, terutama dalam situasi formal.

Hindari penggunaan what yang berulang dalam satu kalimat agar tidak membingungkan.

Mengapa Memahami Apa Arti What Penting?

Memahami apa arti what sangat penting bagi siapa saja yang belajar bahasa Inggris. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, film, lagu, atau bahkan ujian bahasa Inggris. Dengan memahami penggunaannya, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan memahami orang lain dengan lebih baik.

Jadi, sekarang kamu sudah tahu apa arti what dan cara menggunakannya, bukan? Cobalah praktikkan dalam percakapan sehari-hari atau saat belajar bahasa Inggris. Semoga artikel ini membantu kamu memahami kata what dengan lebih mudah!