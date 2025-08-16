Like Artinya Apa? Pahami Makna dan Penggunaannya dengan Mudah

Headline
Pernah dengar kata like dalam bahasa Inggris, tapi bingung apa artinya? Jangan khawatir! Dalam artikel ini, kita akan membahas like artinya apa, bagaimana cara menggunakannya, dan contoh-contoh sederhana yang mudah dipahami. Kata ini sering muncul di percakapan sehari-hari, media sosial, atau bahkan lagu dan film. Yuk, simak penjelasannya!
Kata like dalam bahasa Inggris memiliki beberapa makna tergantung konteksnya. Secara umum, like artinya "suka" atau "menyukai" ketika digunakan sebagai kata kerja (verb). Namun, kata ini juga bisa memiliki arti lain, seperti "seperti" atau "mirip" ketika digunakan sebagai kata depan (preposition) atau konjungsi. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:
Ketika digunakan sebagai kata kerja, like berarti menyukai sesuatu atau seseorang. Kata ini menunjukkan perasaan positif atau ketertarikan terhadap suatu hal. Contohnya:
Penggunaan ini sangat umum dalam percakapan sehari-hari. Kata like di sini menunjukkan preferensi atau kesukaan.
Selain menyukai, like artinya juga bisa "seperti" atau "mirip" ketika digunakan sebagai kata depan. Kata ini membandingkan dua hal. Contohnya:
Di sini, like digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau kemiripan antara dua hal.
Di media sosial, like sering merujuk pada tindakan menekan tombol "suka" di postingan, seperti di Instagram, Facebook, atau YouTube. Dalam konteks ini, like artinya memberikan dukungan atau apresiasi terhadap konten. Contohnya:
Agar tidak bingung, berikut beberapa tips menggunakan kata like dalam kalimat:
Berikut beberapa contoh kalimat lain untuk membantu memahami like artinya dalam berbagai situasi:
|Konteks
|Contoh Kalimat
|Artinya
|Menyukai
|I like chocolate cake.
|Saya suka kue cokelat.
|Seperti/Mirip
|She sings like an angel.
|Dia bernyanyi seperti malaikat.
|Media Sosial
|My photo got 100 likes!
|Foto saya mendapat 100 suka!
Jadi, like artinya bisa bermacam-macam tergantung konteks: "suka", "seperti", atau bahkan tindakan di media sosial. Dengan memahami penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan lebih percaya diri dalam percakapan atau tulisan.
