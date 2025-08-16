Like Artinya Apa? Pahami Makna dan Penggunaannya dengan Mudah

Ilustrasi(freepik)

Pernah dengar kata like dalam bahasa Inggris, tapi bingung apa artinya? Jangan khawatir! Dalam artikel ini, kita akan membahas like artinya apa, bagaimana cara menggunakannya, dan contoh-contoh sederhana yang mudah dipahami. Kata ini sering muncul di percakapan sehari-hari, media sosial, atau bahkan lagu dan film. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Arti Kata Like?

Kata like dalam bahasa Inggris memiliki beberapa makna tergantung konteksnya. Secara umum, like artinya "suka" atau "menyukai" ketika digunakan sebagai kata kerja (verb). Namun, kata ini juga bisa memiliki arti lain, seperti "seperti" atau "mirip" ketika digunakan sebagai kata depan (preposition) atau konjungsi. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

1. Like sebagai Kata Kerja: Menyukai

Ketika digunakan sebagai kata kerja, like berarti menyukai sesuatu atau seseorang. Kata ini menunjukkan perasaan positif atau ketertarikan terhadap suatu hal. Contohnya:

Saya suka makan es krim. (I like eating ice cream.)

Dia suka mendengarkan musik pop. (She likes listening to pop music.)

Penggunaan ini sangat umum dalam percakapan sehari-hari. Kata like di sini menunjukkan preferensi atau kesukaan.

2. Like sebagai Kata Depan: Seperti atau Mirip

Selain menyukai, like artinya juga bisa "seperti" atau "mirip" ketika digunakan sebagai kata depan. Kata ini membandingkan dua hal. Contohnya:

Dia berlari seperti cheetah. (He runs like a cheetah.)

Rasanya seperti musim panas. (It feels like summer.)

Di sini, like digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau kemiripan antara dua hal.

3. Like dalam Bahasa Gaul atau Media Sosial

Di media sosial, like sering merujuk pada tindakan menekan tombol "suka" di postingan, seperti di Instagram, Facebook, atau YouTube. Dalam konteks ini, like artinya memberikan dukungan atau apresiasi terhadap konten. Contohnya:

Postingan itu mendapat banyak like. (That post got a lot of likes.)

Aku suka video ini, jadi aku kasih like. (I like this video, so I gave it a like.)

Bagaimana Cara Menggunakan Like dengan Benar?

Agar tidak bingung, berikut beberapa tips menggunakan kata like dalam kalimat:

Tentukan konteksnya: Apakah kamu ingin mengatakan "suka" atau "seperti"? Ini akan menentukan posisi kata like dalam kalimat. Perhatikan bentuk kalimat: Jika sebagai kata kerja, like diikuti oleh kata benda atau gerund (kata kerja yang berakhiran -ing). Contoh: I like swimming. Gunakan dalam bahasa gaul: Di percakapan santai, like juga bisa digunakan sebagai pengisi kalimat, misalnya: I was, like, so tired yesterday. (Aku, seperti, sangat lelah kemarin.)

Contoh Kalimat dengan Kata Like

Berikut beberapa contoh kalimat lain untuk membantu memahami like artinya dalam berbagai situasi:

Konteks Contoh Kalimat Artinya Menyukai I like chocolate cake. Saya suka kue cokelat. Seperti/Mirip She sings like an angel. Dia bernyanyi seperti malaikat. Media Sosial My photo got 100 likes! Foto saya mendapat 100 suka!

Kesimpulan

Jadi, like artinya bisa bermacam-macam tergantung konteks: "suka", "seperti", atau bahkan tindakan di media sosial. Dengan memahami penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan lebih percaya diri dalam percakapan atau tulisan.