Komunitas Baru MarketersKumpul Satukan 15 Marketers Lintas Industri

MarketersKumpul dihadiri 15 marketers dari berbagai lintas industri(dok. MarketersKumpul)

BERT’s mendukung komunitas baru MarketersKumpul bersama WithLia dengan mempertemukan 15 marketers lintas industri. Sebagai creative agency berbasis komunitas, BERT’s membina dan mengembangkan beragam komunitas yang sedang bertumbuh melalui perannya sebagai house of community. Fokus utamanya adalah membantu komunitas memperluas jangkauan audience, meningkatkan engagement, dan mengoptimalkan monetisasi.

BERT’s bersama WithLia membentuk MarketersKumpul, yaitu komunitas baru yang menjadi wadah bagi marketers untuk saling berbagi insight, membangun kolaborasi, dan berkembang bersama di tengah dinamika marketing yang terus berubah.

Acara MarketersKumpul dimulai pukul 10 pagi di Merial Coffee House, Jakarta Selatan. Setelah registrasi, marketers menikmati suasana santai sambil ngobrol sebelum acara dimulai. Selama dua jam, marketers mengikuti sharing session, sesi Q&A interaktif, lunch bareng, hingga pembagian hadiah spesial untuk best participants.

WithLia Ajak Marketers Gali Insight Seputar Marketing AI

Sharing session bertema AI-Empowered Marketing: What Comes After 2025 dari WithLia membahas bagaimana digital marketers harus tetap relevan dan berdampak di era marketing yang serba cepat dan didominasi AI. Sesi ini dibawakan oleh Devi Amalia, Founder WithLia sekaligus Business Development & Marketing Strategy Lead.

Di awal sesi, Devi Amalia mengajak marketers untuk belajar menghadapi kenyataan tentang cepatnya perkembangan teknologi. Ia menyoroti fakta bahwa tools kian banyak, namun justru membuat banyak marketers kehilangan arah.

Mengacu pada data Gartner 2025, sebanyak 87% marketers merasa khawatir akan tergantikan oleh AI. Devi menekankan bahwa tantangannya bukan kurangnya tools, melainkan minimnya fondasi berpikir yang kuat. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa konten berbasis AI seperti Reels, TikTok, dan ChatGPT kini menguasai industri marketing.

Sesi kemudian berlanjut ke pembahasan tentang pentingnya memahami cara berpikir sebelum belajar menggunakan prompt. Menurutnya, AI bisa mendorong marketers naik ke level yang lebih strategis. Ia juga menekankan pentingnya keterampilan seperti berpikir kritis, adaptabilitas, literasi AI, komunikasi, dan interpretasi data sebagai fondasi utama.

Menutup sesi, Devi memperkenalkan WithLia yang bukan hanya platform AI, tapi ruang belajar berpikir strategis di era AI.

“Di tengah kelelahan kolektif marketers hari ini, WithLia hadir bukan sebagai tempat trial & error, tapi sebagai ruang belajar bareng yang membahas strategi hingga eksekusi. Di masa depan, yang bertahan bukan yang tahu banyak, tapi yang tahu mau ke mana,” ujar Devi, Founder WithLia sekaligus Business Development & Marketing Strategy Lead.

Dukungan dari WithLia dan Merial Coffee House sebagai venue dan brand partner berperan penting dalam mensukseskan acara ini. Media partner seperti Metro TV, Metro TV News, Media Indonesia, Youniverse, Fimela, Sevenhub Trans7, Yoursay, dan Dewiku juga ikut meramaikan keseruan acara.

Rangkaian acara ditutup dengan lunch session dan pengumuman enam best participants yang menerima hadiah berupa WithLia Pro: AI Marketing Kit dan ChatGPT Plus selama 1 bulan, serta merch dari BERT’s Community yang bisa dibawa pulang oleh marketers.

Usai berakhirnya event MarketersKumpul, sesi foto dan networking jadi penutup yang memperkuat semangat kolaborasi dan eksplorasi di dunia marketing.

