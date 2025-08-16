Part Per Million Adalah: Pengertian dan Cara Menghitungnya dengan Mudah

Headline
Part per million adalah istilah yang sering digunakan untuk mengukur konsentrasi zat dalam campuran, seperti polutan di udara atau bahan kimia dalam air. Dalam artikel ini, kamu akan mempelajari apa itu part per million (PPM), mengapa penting, dan bagaimana cara menghitungnya dengan langkah sederhana. Artikel ini dirancang agar mudah dipahami, bahkan untuk pemula!
Part per million adalah satuan pengukuran yang menunjukkan jumlah satu zat dalam satu juta bagian campuran. Bayangkan kamu punya segelas air dengan sedikit garam di dalamnya. Jika konsentrasi garamnya 1 PPM, artinya ada 1 bagian garam dalam 1 juta bagian air. Satuan ini sering digunakan di bidang kimia, lingkungan, dan industri untuk mengukur jumlah kecil zat.
Contoh sederhana: Jika kamu memiliki 1 liter air (1.000.000 mikrogram) dan ada 1 mikrogram zat tertentu di dalamnya, konsentrasinya adalah 1 PPM.
Menghitung PPM sebenarnya cukup mudah jika kamu tahu langkah-langkahnya. Berikut adalah rumus dasar dan penjelasan langkah demi langkah:
Rumus dasar untuk menghitung part per million adalah:
PPM = (Massa zat / Massa total campuran) × 1.000.000
Atau, jika menggunakan volume:
PPM = (Volume zat / Volume total campuran) × 1.000.000
Misalkan kamu memiliki 2 gram garam yang dilarutkan dalam 1 liter air (1000 gram). Bagaimana cara menghitung PPM?
Jadi, konsentrasi garam dalam air adalah sekitar 1996 PPM.
PPM biasanya digunakan untuk mengukur konsentrasi sangat kecil, seperti:
Part per million adalah cara sederhana untuk mengukur konsentrasi zat dalam jumlah sangat kecil. Dengan memahami pengertian PPM dan cara menghitungnya, kamu bisa menerapkannya dalam berbagai bidang, mulai dari lingkungan hingga industri. Gunakan rumus yang telah dijelaskan dan ikuti langkah-langkahnya untuk hasil yang akurat. Semoga artikel ini membantu kamu memahami PPM dengan mudah!
