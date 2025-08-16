Frame Adalah: Pengertian dan 10 Arti Lainnya yang Perlu Kamu Tahu

Ilustrasi(freepik)

Apa itu frame? Mungkin kamu pernah mendengar kata ini, tapi tahukah kamu bahwa frame adalah istilah dengan banyak makna? Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian utama frame dan 10 arti lainnya dalam berbagai konteks. Semuanya ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, jadi kamu bisa mengerti dengan cepat!

Apa Itu Frame? Pengertian Utama

Secara umum, frame adalah struktur atau bingkai yang digunakan untuk menopang atau membingkai sesuatu. Misalnya, frame bisa berupa bingkai foto yang menahan gambar agar tetap rapi. Kata ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti teknologi, seni, dan bahkan bahasa sehari-hari. Yuk, kita jelajahi makna lainnya!

10 Arti Lain dari Frame

Selain pengertian utama, berikut adalah 10 arti lain dari kata frame yang sering digunakan dalam berbagai situasi:

Dalam dunia fotografi, frame adalah area yang terlihat melalui lensa kamera. Frame menentukan apa yang akan masuk dalam foto, seperti pemandangan atau objek tertentu.

2. Frame dalam Video atau Film

Di dunia perfilman, frame merujuk pada satu gambar dalam rangkaian gambar yang membentuk video. Bayangkan seperti slide dalam presentasi, tapi bergerak cepat!

3. Frame dalam Teknologi Komputer

Dalam pemrograman atau desain web, frame adalah bagian dari halaman web yang membagi tampilan menjadi beberapa segmen. Ini sering digunakan di situs web lama untuk menampilkan konten terpisah.

4. Frame dalam Olahraga

Pernah main bowling? Di sini, frame adalah satu putaran dalam permainan. Setiap frame memberi pemain kesempatan untuk menjatuhkan pin sebanyak mungkin.

5. Frame dalam Kacamata

Frame kacamata adalah bingkai yang menahan lensa. Bentuk dan bahan frame ini bisa memengaruhi gaya dan kenyamanan pemakainya.

6. Frame dalam Arsitektur

Dalam konstruksi, frame adalah kerangka bangunan, seperti rangka kayu atau baja yang menjadi dasar rumah atau gedung.

7. Frame dalam Animasi

Di animasi, frame adalah satu gambar statis dalam urutan yang membuat gerakan terlihat hidup. Semakin banyak frame, animasi jadi semakin halus!

8. Frame dalam Psikologi

Dalam konteks psikologi, frame adalah cara seseorang memandang atau menafsirkan situasi. Misalnya, melihat masalah sebagai tantangan adalah frame positif.

9. Frame dalam Permenungan atau Cerita

Dalam sastra, frame bisa berarti kerangka cerita atau latar yang membungkus cerita utama. Ini seperti cerita di dalam cerita.

10. Frame dalam Industri Otomotif

Di dunia otomotif, frame adalah rangka kendaraan, seperti sasis mobil atau motor, yang menjadi dasar struktur keseluruhan.

Mengapa Penting Memahami Arti Frame?

Kata frame adalah istilah yang sangat fleksibel dan muncul di banyak bidang. Dengan memahami berbagai maknanya, kamu bisa lebih mudah memahami konteks pembicaraan, baik itu di dunia teknologi, seni, atau bahkan percakapan sehari-hari. Plus, pengetahuan ini bisa membantu kamu tampil lebih pintar di depan teman-teman!

Kesimpulan

Jadi, frame adalah istilah dengan banyak makna, mulai dari bingkai foto hingga kerangka cerita. Dengan memahami 10 arti di atas, kamu bisa menggunakan kata ini dengan tepat sesuai konteks. Semoga artikel ini membantu kamu memahami frame dengan lebih baik!