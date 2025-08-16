Arti Random: Pengertian, Contoh Kalimat, dan Sinonim Terlengkap

Ilustrasi(Rukita)

Pernahkah kamu mendengar kata "random" dalam percakapan sehari-hari? Kata ini sering digunakan, terutama di kalangan anak muda. Tapi, apa sebenarnya arti random? Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian random, contoh kalimat, dan sinonimnya secara lengkap agar kamu paham dan bisa menggunakannya dengan tepat.

Apa Arti Random?

Secara sederhana, arti random adalah sesuatu yang terjadi atau dipilih tanpa pola, urutan, atau alasan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, random sering diterjemahkan sebagai "acak" atau "tidak terduga." Kata ini berasal dari bahasa Inggris dan biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak direncanakan atau terjadi begitu saja.

Misalnya, jika kamu memilih lagu secara acak di aplikasi musik, itu disebut random karena tidak ada urutan khusus dalam pemilihannya. Kata ini juga sering digunakan untuk menggambarkan perilaku atau pikiran yang muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.

Contoh Kalimat dengan Kata Random

Untuk memahami arti random lebih baik, berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata ini:

Saat bosan, dia suka menonton video random di internet.

Aku tiba-tiba punya ide random untuk pergi ke pantai akhir pekan ini.

Pemilihan pemenang kuis dilakukan secara random agar adil.

Kemarin aku ketemu temen lama secara random di mal.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kata random sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang spontan atau tidak terduga.

Sinonim Kata Random

Agar tulisan atau percakapanmu lebih bervariasi, kamu bisa menggunakan sinonim kata random. Berikut adalah beberapa sinonim yang sering digunakan:

Acak : Digunakan untuk sesuatu yang tidak memiliki urutan tertentu.

: Digunakan untuk sesuatu yang tidak memiliki urutan tertentu. Spontan : Menggambarkan sesuatu yang terjadi tanpa rencana.

: Menggambarkan sesuatu yang terjadi tanpa rencana. Tidak terduga : Menunjukkan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.

: Menunjukkan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Sembarangan : Kadang digunakan untuk menggambarkan pilihan tanpa alasan jelas.

: Kadang digunakan untuk menggambarkan pilihan tanpa alasan jelas. Asal-asalan: Mengacu pada tindakan atau keputusan yang tidak dipikirkan matang.

Meskipun sinonim ini memiliki makna yang mirip, penggunaannya tergantung pada konteks kalimat. Misalnya, "spontan" lebih cocok untuk menggambarkan tindakan mendadak, sedangkan "acak" lebih pas untuk proses pemilihan tanpa pola.

Mengapa Kata Random Populer?

Kata random menjadi populer karena sering digunakan di media sosial, meme, dan percakapan anak muda. Banyak orang menggunakan kata ini untuk menggambarkan sesuatu yang unik, lucu, atau tidak biasa. Misalnya, postingan di media sosial yang berisi cerita atau gambar yang tidak terduga sering disebut "random" karena tidak mengikuti tema tertentu.

Selain itu, kata ini juga sering muncul dalam teknologi, seperti "random number generator" (pembangkit angka acak) yang digunakan dalam permainan atau aplikasi. Popularitasnya membuat arti random semakin dikenal dan sering digunakan dalam berbagai situasi.

Kapan Harus Menggunakan Kata Random?

Kata random cocok digunakan dalam situasi santai atau informal, seperti saat mengobrol dengan teman atau membuat konten media sosial. Namun, dalam konteks formal, seperti menulis laporan atau berbicara di acara resmi, sebaiknya gunakan sinonim seperti "acak" atau "tidak terduga" agar lebih sopan dan sesuai.

Kesimpulan

Arti random adalah sesuatu yang acak, tidak terduga, atau tanpa pola tertentu. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, media sosial, dan teknologi. Dengan memahami contoh kalimat dan sinonimnya, kamu bisa menggunakan kata random dengan lebih tepat dan variatif.