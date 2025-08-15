Good Job: Makna, Cara Pakai, dan Contoh Kalimat yang Simpel

Headline
APA itu good job? Istilah ini sering kita dengar, tapi apa sebenarnya maknanya, bagaimana cara menggunakannya, dan seperti apa contoh kalimatnya? Artikel ini akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk pemula. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!
Good job adalah frasa dalam bahasa Inggris yang berarti "kerja bagus" atau "pekerjaan yang baik" dalam bahasa Indonesia. Frasa ini digunakan untuk memuji seseorang atas usaha, prestasi, atau hasil kerja yang telah dilakukan dengan baik. Istilah ini sering dipakai dalam situasi informal, seperti di sekolah, tempat kerja, atau percakapan sehari-hari.
Mengapa good job populer? Karena frasa ini singkat, mudah diucapkan, dan memberikan dorongan positif kepada orang lain. Kata ini juga sering digunakan untuk membangun semangat dan motivasi.
Agar penggunaan good job terasa alami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Frasa good job paling cocok digunakan dalam situasi seperti:
Berikut adalah beberapa contoh kalimat menggunakan good job yang mudah dipahami:
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa good job bisa digunakan dalam berbagai situasi, asalkan konteksnya mendukung.
Agar pujian terasa lebih spesial, coba variasikan kalimat good job seperti berikut:
Good job adalah cara sederhana namun efektif untuk memuji dan memotivasi orang lain. Dengan memahami maknanya, cara penggunaannya, dan contoh kalimat yang tepat, kamu bisa menggunakan frasa ini dengan lebih percaya diri dan alami. Ingat, gunakan good job dengan tulus agar pujianmu terasa bermakna!
Coba praktikkan frasa ini dalam kehidupan sehari-hari, dan lihat bagaimana kata-kata sederhana ini bisa membuat perubahan positif. Yuk, mulai ucapkan "good job" kepada orang-orang di sekitarmu!
