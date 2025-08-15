Artinya Always: Pengertian, Contoh, dan Penggunaan dalam Bahasa Inggris

Headline
Apakah Anda pernah mendengar kata always dalam bahasa Inggris dan bertanya-tanya apa artinya? Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan artinya always, memberikan contoh penggunaannya, serta tips agar Anda bisa menggunakannya dengan tepat dalam percakapan atau tulisan. Artikel ini ditulis dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan.
Kata always dalam bahasa Inggris berarti selalu dalam bahasa Indonesia. Kata ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi setiap saat, tanpa terkecuali, atau berulang secara konsisten. Always adalah kata keterangan (adverb) yang sering dipakai dalam berbagai konteks, baik dalam percakapan sehari-hari maupun tulisan formal.
Contoh sederhana: Jika seseorang berkata, "I always drink coffee in the morning," artinya orang tersebut selalu minum kopi setiap pagi tanpa pernah absen.
Memahami artinya always membantu Anda berkomunikasi dengan lebih jelas dalam bahasa Inggris. Kata ini sering muncul dalam kalimat yang menunjukkan kebiasaan, fakta umum, atau pernyataan yang bersifat tetap. Dengan menggunakan always dengan benar, Anda bisa membuat kalimat yang lebih alami dan mudah dipahami.
Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata always agar Anda lebih memahami artinya:
Dari contoh di atas, Anda bisa melihat bahwa always menunjukkan sesuatu yang terjadi secara rutin atau pasti.
Agar penggunaan always tepat, perhatikan beberapa hal berikut:
Kata always sangat cocok digunakan dalam situasi berikut:
Banyak pelajar bahasa Inggris yang salah menggunakan always. Berikut adalah kesalahan umum yang perlu dihindari:
Sekarang Anda sudah paham bahwa artinya always adalah selalu. Kata ini sangat berguna untuk menyatakan kebiasaan, fakta, atau sesuatu yang konsisten. Dengan memahami cara penggunaannya dan menghindari kesalahan umum, Anda bisa menggunakan always dengan percaya diri dalam bahasa Inggris. Semoga artikel ini membantu Anda memahami artinya always dengan lebih baik!
