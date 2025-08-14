11 Manfaat Teh Hijau untuk Kesehatan, Bisa Mengurangi Risiko Stroke

Headline
TEH hijau adalah jenis teh yang dibuat dari daun Camellia sinensis yang mengalami proses pemanasan atau pengukusan segera setelah dipetik, sehingga tidak melalui proses fermentasi seperti teh hitam atau teh oolong.
Proses ini membuat warna daun tetap hijau dan mempertahankan kandungan senyawa aktifnya, terutama katekin yang kaya antioksidan.
Mengandung katekin, terutama EGCG, yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.
Membantu pembakaran kalori dan lemak, bermanfaat bagi program penurunan berat badan.
Dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida, sekaligus meningkatkan kolesterol baik.
Membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah.
Kandungan kafein dan L-theanine membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan memori.
Antioksidan dalam teh hijau dapat membantu melindungi sel dari mutasi DNA dan pertumbuhan sel kanker.
Dapat mengurangi risiko penumpukan lemak di hati dan melindungi dari penyakit hati berlemak.
Menghambat penyerapan lemak dari makanan dan membantu metabolisme tetap aktif.
Konsumsi rutin dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan sirkulasi darah.
Antioksidan membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi.
Menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut dan kerusakan gigi.
Minum teh hijau maksimal 2 sampai 3 cangkir per hari, sebaiknya tidak saat perut kosong, dan hindari menambahkan gula berlebihan. (Z-4)
Teh ini berasal dari Tiongkok dan telah dikonsumsi selama ribuan tahun karena manfaat kesehatannya yang tinggi.
Teh ini berasal dari Tiongkok, tetapi kini populer di seluruh dunia karena kandungan antioksidannya yang tinggi dan berbagai manfaat kesehatannya.
