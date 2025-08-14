11 Manfaat Teh Hijau untuk Kesehatan, Bisa Mengurangi Risiko Stroke

A- A+

TEH hijau adalah jenis teh yang dibuat dari daun Camellia sinensis yang mengalami proses pemanasan atau pengukusan segera setelah dipetik, sehingga tidak melalui proses fermentasi seperti teh hitam atau teh oolong.

Proses ini membuat warna daun tetap hijau dan mempertahankan kandungan senyawa aktifnya, terutama katekin yang kaya antioksidan.

Berikut 11 Manfaat Teh Hijau untuk Kesehatan

1. Kaya Antioksidan

Mengandung katekin, terutama EGCG, yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

2. Meningkatkan Metabolisme

Membantu pembakaran kalori dan lemak, bermanfaat bagi program penurunan berat badan.

3. Menjaga Kesehatan Jantung

Dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida, sekaligus meningkatkan kolesterol baik.

4. Mengontrol Gula Darah

Membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah.

5. Meningkatkan Fungsi Otak

Kandungan kafein dan L-theanine membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan memori.

6. Menurunkan Risiko Kanker

Antioksidan dalam teh hijau dapat membantu melindungi sel dari mutasi DNA dan pertumbuhan sel kanker.

7. Mendukung Kesehatan Hat

Dapat mengurangi risiko penumpukan lemak di hati dan melindungi dari penyakit hati berlemak.

8. Menjaga Berat Badan Ideal

Menghambat penyerapan lemak dari makanan dan membantu metabolisme tetap aktif.

9. Mengurangi Risiko Stroke

Konsumsi rutin dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan sirkulasi darah.

10. Melawan Penuaan Dini

Antioksidan membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi.

11. Meningkatkan Kesehatan Mulut

Menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut dan kerusakan gigi.

Minum teh hijau maksimal 2 sampai 3 cangkir per hari, sebaiknya tidak saat perut kosong, dan hindari menambahkan gula berlebihan. (Z-4)