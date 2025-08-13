4 Keutamaan Doa Keluar Rumah, Lengkap dengan Bacaannya

Berikut Keutamaan Doa Keluar Rumah(freepik)

DOA keluar rumah adalah doa yang dibaca oleh seorang Muslim ketika hendak meninggalkan rumah untuk beraktivitas di luar.

Doa ini bertujuan memohon perlindungan, keberkahan, dan kemudahan dari Allah selama berada di luar rumah.

Berikut 4 Keutamaan Doa Keluar Rumah

1. Memohon Perlindungan Allah

Membaca doa keluar rumah membantu kita memohon perlindungan dari bahaya dan gangguan selama beraktivitas di luar.

Baca juga : 5 Keutamaan Doa Keluar Rumah, Lengkap dengan Bacaan Arab dan Latin

2. Mendapatkan Kemudahan dan Berkah

Doa ini membuka pintu rezeki dan kemudahan dalam urusan duniawi saat kita keluar rumah.

3. Menjaga Keselamatan dan Keberkahan

Allah menjaga hamba-Nya yang selalu mengingat-Nya dengan doa saat beraktivitas.

4. Menguatkan Keimanan dan Ketergantungan pada Allah

Mengingat Allah sebelum beraktivitas meningkatkan rasa tawakal dan kepercayaan diri.

Baca juga : Doa Keluar Rumah: Arab, Latin, Arti dan Makna

Bacaam Arab

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Bacaan Latin

Bismillahi tawakkaltu ‘alallah wa laa hawla wa laa quwwata illa billah

Artinya

“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

Dengan membaca doa keluar rumah, maka akan mendapatkan perlindungan dari bahaya dan gangguan, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas, serta menguatkan keimanan dan rasa tawakal kepada Allah. (Z-4)