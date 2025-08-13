4 Keutamaan Doa Keluar Rumah, Lengkap dengan Bacaannya

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
DOA keluar rumah adalah doa yang dibaca oleh seorang Muslim ketika hendak meninggalkan rumah untuk beraktivitas di luar.
Doa ini bertujuan memohon perlindungan, keberkahan, dan kemudahan dari Allah selama berada di luar rumah.
Membaca doa keluar rumah membantu kita memohon perlindungan dari bahaya dan gangguan selama beraktivitas di luar.
Doa ini membuka pintu rezeki dan kemudahan dalam urusan duniawi saat kita keluar rumah.
Allah menjaga hamba-Nya yang selalu mengingat-Nya dengan doa saat beraktivitas.
Mengingat Allah sebelum beraktivitas meningkatkan rasa tawakal dan kepercayaan diri.
Bacaam Arab
Bacaan Latin
Bismillahi tawakkaltu ‘alallah wa laa hawla wa laa quwwata illa billah
Artinya
“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”
Dengan membaca doa keluar rumah, maka akan mendapatkan perlindungan dari bahaya dan gangguan, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas, serta menguatkan keimanan dan rasa tawakal kepada Allah. (Z-4)
Keutamaan Doa Keluar Rumah adalah sebagai bentuk perlindungan diri, memohon bimbingan Allah SWT, dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya sebelum beraktivitas di luar rumah.
Doa ini diajarkan dalam Islam agar setiap langkah yang dilakukan di luar rumah mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah.
Doa ini memiliki makna yang mendalam, yaitu memohon perlindungan kepada Allah agar selamat selama perjalanan, dijauhkan dari bahaya, serta diberikan keberkahan dan kemudahan
Membaca doa ini dianjurkan dalam agama Islam sebagai bentuk perlindungan dan permohonan kepada Allah agar diberikan keselamatan, keberkahan, dan dijauhkan dari keburukan
Doa ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Maka dari ini untuk seorang Muslim baiknya mengamalkan doa ini setiap hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved