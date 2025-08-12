5 Keutamaan Doa Keluar Rumah, Lengkap dengan Bacaan Arab dan Latin

Berikut Keutamaan Doa Keluar Rumah(freepik)

DOA Keluar Rumah adalah bacaan doa yang dianjurkan dibaca seorang Muslim ketika hendak meninggalkan rumah, dengan tujuan memohon perlindungan, pertolongan, dan bimbingan Allah SWT selama berada di luar.

Doa ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan umatnya untuk memulai setiap aktivitas dengan mengingat Allah, agar terhindar dari marabahaya, godaan setan, dan dimudahkan segala urusan.

Keutamaan Doa Keluar Rumah adalah sebagai bentuk perlindungan diri, memohon bimbingan Allah SWT, dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya sebelum beraktivitas di luar rumah.

Baca juga : Doa Keluar Rumah: Arab, Latin, Arti dan Makna

Dengan membaca doa ini, seorang Muslim diyakini akan mendapatkan penjagaan dari keburukan, terhindar dari godaan setan, dan dimudahkan segala urusannya.

Berikut Bacaan Doa Keluar Rumah

Bacaan Arab

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Bacaan Latin

Bismillāhi, tawakkaltu ‘alallāh, wa lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh.

Artinya

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."

Berikut 5 Keutamaan Doa Keluar Rumah

Dilindungi dari marabahaya sepanjang perjalanan. Dijauhkan dari godaan setan dan bisikan buruk. Dimudahkan segala urusan yang dikerjakan di luar rumah. Mendapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Menumbuhkan rasa tenang dan optimis sebelum beraktivitas.

Biasanya doa ini dibaca sebelum melangkah keluar pintu rumah, dengan niat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Membacanya bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga cara untuk menumbuhkan rasa aman, optimis, dan penuh keyakinan dalam menjalani kegiatan di luar rumah. (Z-4)