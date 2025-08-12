5 Keutamaan Doa Keluar Rumah, Lengkap dengan Bacaan Arab dan Latin

Headline
DOA Keluar Rumah adalah bacaan doa yang dianjurkan dibaca seorang Muslim ketika hendak meninggalkan rumah, dengan tujuan memohon perlindungan, pertolongan, dan bimbingan Allah SWT selama berada di luar.
Doa ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan umatnya untuk memulai setiap aktivitas dengan mengingat Allah, agar terhindar dari marabahaya, godaan setan, dan dimudahkan segala urusan.
Keutamaan Doa Keluar Rumah adalah sebagai bentuk perlindungan diri, memohon bimbingan Allah SWT, dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya sebelum beraktivitas di luar rumah.
Dengan membaca doa ini, seorang Muslim diyakini akan mendapatkan penjagaan dari keburukan, terhindar dari godaan setan, dan dimudahkan segala urusannya.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Bismillāhi, tawakkaltu ‘alallāh, wa lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh.
Artinya
"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."
Biasanya doa ini dibaca sebelum melangkah keluar pintu rumah, dengan niat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.
Membacanya bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga cara untuk menumbuhkan rasa aman, optimis, dan penuh keyakinan dalam menjalani kegiatan di luar rumah. (Z-4)
Doa ini diajarkan dalam Islam agar setiap langkah yang dilakukan di luar rumah mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah.
Doa ini memiliki makna yang mendalam, yaitu memohon perlindungan kepada Allah agar selamat selama perjalanan, dijauhkan dari bahaya, serta diberikan keberkahan dan kemudahan
Membaca doa ini dianjurkan dalam agama Islam sebagai bentuk perlindungan dan permohonan kepada Allah agar diberikan keselamatan, keberkahan, dan dijauhkan dari keburukan
Doa ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Maka dari ini untuk seorang Muslim baiknya mengamalkan doa ini setiap hari.
