Menteri Kebudayaan Luncurkan Prangko Para Pendiri Bangsa

(DOK KEMENBUD)

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, resmikan Peluncuran Prangko Para Pendiri Bangsa sekaligus Peringatan ke-123 tahun Bung Hatta di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta. Tak hanya menandai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, melalui pameran ini Fadli Zon menyampaikan bahwa Seri Prangko Para Pendiri Bangsa ini adalah bentuk penghormatan kita kepada tokoh-tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan, menyusun dasar negara, dan menuntun arah perjalanan kemerdekaan Indonesia.

Peluncuran prangko ini merupakan komitmen Kementerian Kebudayaan dalam melestarikan narasi sejarah sebagai bagian dari memori kolektif bangsa, serta peran prangko juga menjadi material culture yang memperkuat jati diri di tengah arus globalisasi.

Di hadapan 17 perwakilan keluarga tokoh para pendiri bangsa yang merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Fadli ungkapkan peran para tokoh yang berperan besar dalam perjalanan dan perjuangan bangsa.

Baca juga : Masyarakat Diajak Hidupkan Kebaya Sebagai Identitas Bangsa

“Dalam 80 tahun dengan berbagai tantangan, kita bisa melewati perjalanan kehidupan kebangsaan dengan luar biasa. Tentu saja ini tidak pernah lepas dari jasa-jasa para pahlawan, para pendiri bangsa, dan proklamator,” ungkap Fadli Zon dilansir dari keterangan resmi, Rabu (13/8).

Dalam sambutannya, Fadli juga menggarisbawahi, prangko sebagai jembatan diplomasi yang menghubungkan berbagai bangsa. Lebih dari sekadar benda pos, prangko menjadi arsip yang merekam berbagai peristiwa bersejarah dan alat komunikasi pembangunan.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, mendorong peluncuran Prangko Para Pendiri Bangsa ini sebagai sarana edukasi kepada generasi muda Indonesia.

Baca juga : IGN Audiensi dengan Kemenbud RI, Bahas Program Internasional AWMUN XII di Bali

“Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar menjadi sarana promosi dan edukasi tentang peran dan jasa para tokoh bangsa khususnya kepada generasi muda Indonesia dan masyarakat internasional. Saya kira ini temuan yang sangat bagus, belajar sejarah lewat prangko,” imbuhnya.

Jatuh pada 12 Agustus, rangkaian peresmian pameran juga sekaligus memperingati hari lahir Bung Hatta. “Hari ini juga bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta yakni 12 Agustus 1902, dengan angka usia yang cantik yaitu 123 tahun,” ujar Fadli diiringi doa kepada almarhum.

Sebagai wujud rasa syukur, penghormatan, dan apresiasi atas jasa besar Bung Hatta dalam perjuangan bangsa, digelar prosesi keruk tumpeng.

Keruk tumpeng dilakukan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, didampingi Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djurmaryo; Direktur Jenderal Pelindung Kebudayaan dan Tradisi; beserta perwakilan keluarga Bung Hatta, yaitu Meutia Hatta dan Gemala Hatta. Acara diikuti dengan penandatangan sampul Prangko Para Pendiri Bangsa.

Pameran Prangko Para Pendiri Bangsa menyajikan secara total 80 prangko, terdiri dari 79 prangko tokoh BPUPKI dan PPKI yang telah berjasa besar dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan satu prangko Gedung Sidang PPKI (Road van Indie) di Jalan Pejambon 2. Prangko ini diproduksi sebanyak 500 set dan dilengkapi dengan book stamp yang memuat informasi para 79 tokoh tersebut.

Menbud mengajak semua pihak untuk menyuarakan persatuan dan kesatuan sebagaimana yang dicita-citakan para pendahulu.

“Mudah-mudahan peristiwa ini dapat menjadi pengingat bahwa kita semua tidak akan pernah ada di sini tanpa usaha, perjuangan, jerih payah, dan pengorbanan darah dan air mata para pemimpin-pemimpin kita terdahulu,”pungkasnya. (H-1)

Images