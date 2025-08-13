Repair Adalah: Arti, Contoh, dan Penjelasan Lengkap untuk Pemula

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Repair adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti memperbaiki atau memulihkan sesuatu yang rusak, cacat, atau tidak berfungsi menjadi kembali normal. Kata ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti memperbaiki barang, hubungan, atau bahkan perangkat lunak. Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap apa itu repair, contoh penggunaannya, dan tips sederhana untuk melakukan perbaikan.
Secara sederhana, repair adalah tindakan memperbaiki sesuatu yang bermasalah agar kembali berfungsi dengan baik. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, repair diterjemahkan sebagai "perbaikan" atau "memperbaiki". Kata ini bisa digunakan untuk benda fisik seperti mesin atau pakaian, maupun hal abstrak seperti hubungan atau reputasi.
Contoh kalimat sederhana:
Ada beberapa jenis perbaikan yang sering disebut dengan istilah repair. Berikut penjelasannya:
Berikut beberapa contoh kalimat yang menunjukkan bagaimana kata repair adalah digunakan dalam berbagai situasi:
Repair adalah solusi untuk menghemat biaya dan menjaga keberlanjutan. Alih-alih membeli barang baru, memperbaiki barang yang rusak bisa lebih hemat dan ramah lingkungan. Selain itu, repair juga membantu menjaga nilai emosional, seperti memperbaiki barang peninggalan keluarga atau hubungan yang berarti.
Manfaat repair meliputi:
Berikut beberapa langkah sederhana untuk melakukan perbaikan, terutama untuk pemula:
Repair adalah pilihan tepat jika barang atau situasi masih bisa diselamatkan. Namun, ada kalanya membeli baru lebih baik, misalnya jika biaya perbaikan mendekati harga barang baru. Untuk menentukan, tanyakan pada diri sendiri:
Repair adalah tindakan memperbaiki sesuatu yang rusak agar kembali berfungsi. Baik itu barang, perangkat lunak, hubungan, atau lingkungan, repair membantu kita menghemat biaya, menjaga lingkungan, dan meningkatkan keterampilan. Dengan langkah sederhana dan alat yang tepat, siapa pun bisa belajar melakukan repair. Mulailah dari hal kecil, seperti menjahit pakaian atau memperbaiki hubungan, dan jadilah lebih mandiri!
Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang cara melakukan repair untuk barang tertentu, cari panduan spesifik atau hubungi profesional. Yuk, mulai perbaiki sekarang!
