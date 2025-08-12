13 Dampak Jarang Pakai Alas Kaki

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
ALAS kaki adalah benda atau perlengkapan yang digunakan untuk melindungi kaki dari cedera, kotoran, cuaca, dan permukaan yang keras saat berjalan atau beraktivitas.
Alas kaki mencakup berbagai jenis seperti sepatu, sandal, sepatu boots, hingga sepatu olahraga.
Tanpa alas kaki, kaki lebih mudah terluka oleh batu, pecahan kaca, duri, atau benda tajam di jalan.
Kaki yang sering kontak langsung dengan tanah atau permukaan kotor rentan terkena infeksi bakteri atau jamur.
Disebabkan oleh virus HPV yang masuk melalui kulit kaki, biasanya terjadi jika sering berjalan di lantai basah atau area umum tanpa alas kaki.
Kuku kaki bisa berubah warna, rapuh, dan menebal akibat infeksi jamur.
Gesekan langsung dengan permukaan keras membuat kulit kaki menebal dan pecah-pecah.
Berjalan di permukaan keras tanpa alas kaki bisa memberi tekanan berlebih pada tumit.
Tanpa bantalan sepatu, kaki bekerja lebih keras sehingga otot dan sendi mudah tegang atau nyeri.
Cacing tambang dapat masuk lewat kulit kaki yang bersentuhan langsung dengan tanah terkontaminasi.
Jika terluka di area kaki, bakteri tetanus bisa masuk melalui luka terbuka.
Permukaan keras dan kering membuat tumit mudah retak.
Keringat bercampur kotoran di kulit kaki yang tidak dilindungi bisa menimbulkan bau tidak sedap.
Tanpa alas kaki yang menopang lengkungan kaki, posisi berjalan bisa berubah dan memengaruhi postur.
Paparan tekanan dan benturan langsung dalam jangka panjang bisa memicu peradangan sendi kaki.
Selain berfungsi sebagai pelindung, alas kaki juga sering digunakan untuk menunjang penampilan dan menambah kenyamanan saat bergerak. (Z-4)
Pada kuartal pertama 2025, nilai ekspor produk alas kaki Indonesia mencapai 1,89 miliar dolar AS, meningkat 13,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Terinspirasi dari filosofi ikan koi, simbol ketangguhan dan keindahan yang tak bisa diduplikasi, Oscar Dainichi hadir dengan pola dan gradasi warna yang tidak pernah sama.
5 Jenis Heels yang Cocok untuk Pemilik Kaki Lebar
Ada beberapa jenis sepatu yang cocok dikenakan untuk pesta dan kondangan yang bisa menunjang penampilan menjadi elegan
Kementerian Perindustrian mengeklaim industri alas kaki dan pakaian nasional masih menjadi pilihan bagi perusahaan-perusahaan global untuk dilibatkan dalam kerja sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved