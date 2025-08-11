10 Manfaat Susu Kedelai bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Kolesterol

Headline
SUSU kedelai adalah minuman berbahan dasar kedelai yang dibuat dengan cara merendam biji kedelai, menggilingnya bersama air, kemudian menyaringnya sehingga dihasilkan cairan berwarna putih kekuningan mirip susu sapi.
Minuman ini bebas laktosa, sehingga aman untuk orang dengan intoleransi laktosa atau alergi susu sapi, dan sering menjadi pilihan sumber protein nabati bagi vegetarian atau vegan.
Susu kedelai mengandung protein berkualitas yang membantu membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, cocok untuk vegan atau orang yang alergi susu sapi.
Isoflavon pada kedelai dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, sehingga baik untuk kesehatan jantung.
Kandungan lemak tak jenuh tunggal dan ganda membantu mencegah penumpukan plak di pembuluh darah, mengurangi risiko penyakit jantung koroner.
Diperkaya kalsium dan vitamin D, susu kedelai membantu mencegah osteoporosis, terutama pada wanita menopause.
Isoflavon bertindak seperti estrogen alami yang dapat membantu meredakan hot flashes, keringat malam, dan perubahan mood pada wanita menopause.
Bebas laktosa, sehingga aman untuk penderita intoleransi laktosa. Kandungan seratnya juga membantu menjaga kesehatan usus.
Protein nabatinya memberi rasa kenyang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan, dan mendukung diet penurunan berat badan.
Indeks glikemiknya rendah, sehingga dapat membantu mengatur kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2.
Isoflavon dan antioksidan dalam susu kedelai membantu meningkatkan elastisitas kulit dan melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas.
Kandungan lesitin dan isoflavon dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan memori, terutama pada lansia.
Selain dikonsumsi langsung, susu kedelai juga digunakan sebagai bahan dasar yogurt kedelai, tahu sutra, atau susu kedelai bubuk. (Z-4)
