10 Manfaat Susu Kedelai bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Kolesterol

SUSU kedelai adalah minuman berbahan dasar kedelai yang dibuat dengan cara merendam biji kedelai, menggilingnya bersama air, kemudian menyaringnya sehingga dihasilkan cairan berwarna putih kekuningan mirip susu sapi.

Minuman ini bebas laktosa, sehingga aman untuk orang dengan intoleransi laktosa atau alergi susu sapi, dan sering menjadi pilihan sumber protein nabati bagi vegetarian atau vegan.

Berikut 10 Manfaat Susu Kedelai bagi Kesehatan

1. Sumber Protein Nabati yang Baik

Susu kedelai mengandung protein berkualitas yang membantu membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, cocok untuk vegan atau orang yang alergi susu sapi.

2. Menurunkan Kolesterol

Isoflavon pada kedelai dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, sehingga baik untuk kesehatan jantung.

3. Menjaga Kesehatan Jantung

Kandungan lemak tak jenuh tunggal dan ganda membantu mencegah penumpukan plak di pembuluh darah, mengurangi risiko penyakit jantung koroner.

4. Mendukung Kesehatan Tulang

Diperkaya kalsium dan vitamin D, susu kedelai membantu mencegah osteoporosis, terutama pada wanita menopause.

5. Mengurangi Gejala Menopause

Isoflavon bertindak seperti estrogen alami yang dapat membantu meredakan hot flashes, keringat malam, dan perubahan mood pada wanita menopause.

6. Baik untuk Pencernaan

Bebas laktosa, sehingga aman untuk penderita intoleransi laktosa. Kandungan seratnya juga membantu menjaga kesehatan usus.

7. Mendukung Pengelolaan Berat Badan

Protein nabatinya memberi rasa kenyang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan, dan mendukung diet penurunan berat badan.

8. Mengontrol Gula Darah

Indeks glikemiknya rendah, sehingga dapat membantu mengatur kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2.

9. Menjaga Kesehatan Kulit

Isoflavon dan antioksidan dalam susu kedelai membantu meningkatkan elastisitas kulit dan melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas.

10. Mendukung Kesehatan Otak

Kandungan lesitin dan isoflavon dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan memori, terutama pada lansia.

Selain dikonsumsi langsung, susu kedelai juga digunakan sebagai bahan dasar yogurt kedelai, tahu sutra, atau susu kedelai bubuk.