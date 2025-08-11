Menag Ajak Umat Beragama Jadikan Indonesia Sebagai Rumah yang Damai

Menteri Agama Nasaruddin Umar.(Antara )

MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk bersama-sama menjadikan negeri ini sebagai rumah besar yang nyaman, damai, dan rukun bagi semua umat beragama. Hal itu disampaikan Menag saat menghadiri Ikrar Bela Negara dan Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (10/8).

"Mari kita jadikan Indonesia rumah besar bagi umat beragama. Pluralisme yang kita miliki adalah kekayaan yang harus dibuktikan dengan kehidupan yang damai dan rukun," kata Menag.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, yang dihadiri para tokoh nasional maupun internasional. Momen ini, lanjut Menag, menjadi ajang penting untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan cinta tanah air di tengah kemajemukan bangsa.

"Dengan hadirnya tokoh-tokoh besar di sini, kita berharap Indonesia dapat menjadi pemimpin peradaban Islam modern di masa depan. Peradaban maju lahir dari negara yang stabil dan damai penduduknya," ujarnya.

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa toleransi dan persatuan dapat terwujud bila setiap pemeluk agama mendalami ajarannya dengan sungguh-sungguh.

"Jika setiap orang memahami agamanya dengan baik, semakin sulit menemukan alasan untuk saling membedakan, apalagi memecah belah," ucapnya.

Menag menambahkan, inti semua ajaran agama adalah kebaikan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ini akan memperkuat daya tahan bangsa terhadap perpecahan.

Ia juga mengajak seluruh pemeluk agama menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti pengamalan ajaran. Rumah ibadah, lanjutnya, bukan hanya pusat ritual, tetapi juga pusat persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial.

"Rumah-rumah ibadah mestinya juga menjadi rumah kemanusiaan. Jika umat membutuhkan pertolongan, mereka tahu masjid atau rumah ibadah akan menjadi tempat yang memberi solusi dan harapan," tuturnya. (Fik/I-1)