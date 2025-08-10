Arti Rajah dalam Islam: Hukum, Dalil, dan Penjelasannya

Ilustrasi(Freepik)

RAJAH sering dikaitkan dengan tulisan atau simbol tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan khusus. Dalam ajaran Islam, penggunaan rajah memiliki makna dan hukum yang perlu dipahami dengan baik agar sesuai dengan syariat. Artikel ini akan menjelaskan arti rajah, hukumnya dalam Islam, serta dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits secara lengkap dan mudah dipahami.

Apa Itu Rajah dalam Islam?

Rajah adalah tulisan, simbol, atau gambar tertentu yang biasanya digunakan sebagai jimat atau untuk tujuan tertentu, seperti perlindungan atau penyembuhan. Dalam tradisi masyarakat, rajah sering dianggap memiliki kekuatan magis. Namun, dalam Islam, penggunaan rajah harus sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah agar tidak jatuh ke dalam perbuatan syirik atau bid'ah.

Menurut para ulama, rajah yang diperbolehkan adalah yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa dari Rasulullah SAW, atau nama-nama Allah (Asmaul Husna), selama tidak ada unsur keyakinan bahwa rajah itu sendiri yang memberikan manfaat tanpa izin Allah.

Baca juga : Rajah dalam Islam: Arti, Hukum, dan Dalil Al-Qur'an serta Hadits

Hukum Penggunaan Rajah dalam Islam

Hukum penggunaan rajah dalam Islam bergantung pada isi, tujuan, dan cara penggunaannya. Berikut penjelasannya:

Rajah yang Diperbolehkan: Rajah yang berisi ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam diperbolehkan, asalkan penggunaannya tidak disertai keyakinan bahwa rajah itu sendiri memiliki kekuatan. Contohnya adalah menulis ayat Al-Qur'an untuk ruqyah atau perlindungan, selama diyakini bahwa kesembuhan dan perlindungan hanya dari Allah.

Rajah yang berisi ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam diperbolehkan, asalkan penggunaannya tidak disertai keyakinan bahwa rajah itu sendiri memiliki kekuatan. Contohnya adalah menulis ayat Al-Qur'an untuk ruqyah atau perlindungan, selama diyakini bahwa kesembuhan dan perlindungan hanya dari Allah. Rajah yang Dilarang: Rajah yang mengandung unsur syirik, seperti tulisan atau simbol yang tidak jelas maknanya, atau yang diyakini memiliki kekuatan magis tanpa izin Allah, hukumnya haram. Hal ini karena dapat menjerumuskan seseorang ke dalam syirik, yang merupakan dosa besar dalam Islam.

Dalil Al-Qur'an tentang Hukum Rajah

Al-Qur'an memberikan panduan jelas tentang larangan syirik dan pentingnya bertawakal hanya kepada Allah. Salah satu dalil yang relevan adalah:

Surah Al-Ikhlas (112): 1-4 Baca juga : Atiqah Hasiholan Beradu Akting dengan Jonathan Rhys Meyers di Film Rajah قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ Latin: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya: Katakanlah, "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya."

Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Menggunakan rajah dengan keyakinan bahwa rajah itu sendiri memiliki kekuatan adalah bentuk syirik yang bertentangan dengan tauhid.

Dalil Hadits tentang Hukum Rajah

Hadits berikut menjelaskan panduan Rasulullah SAW terkait penggunaan jimat atau rajah:

Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Dawud مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ Latin: Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Artinya: Barang siapa yang menggantungkan tamimah (jimat), maka dia telah berbuat syirik.

Hadits ini menunjukkan larangan menggunakan jimat, termasuk rajah, yang diyakini memiliki kekuatan sendiri. Namun, para ulama mengecualikan rajah yang berisi ayat Al-Qur'an atau doa yang sah, selama tidak disertai keyakinan syirik.

Cara Menggunakan Rajah yang Sesuai Syariat

Agar penggunaan rajah sesuai dengan ajaran Islam, berikut beberapa panduan praktis:

Gunakan Ayat Al-Qur'an atau Doa yang Sahih: Tulis ayat-ayat seperti Al-Fatihah, Ayat Kursi, atau doa-doa dari Rasulullah SAW. Niat yang Benar: Yakinlah bahwa manfaat hanya datang dari Allah, bukan dari rajah itu sendiri. Hindari Tulisan atau Simbol yang Tidak Jelas: Jangan gunakan rajah dengan tulisan atau simbol yang tidak diketahui maknanya. Konsultasi dengan Ulama: Jika ragu, tanyakan kepada ulama yang kompeten untuk memastikan rajah sesuai syariat.

Kesimpulan

Arti rajah dalam Islam merujuk pada tulisan atau simbol yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti perlindungan atau penyembuhan. Hukumnya bergantung pada isi dan niat penggunaannya. Rajah yang berisi ayat Al-Qur'an atau doa-doa sahih diperbolehkan selama tidak disertai keyakinan syirik. Namun, rajah dengan unsur magis atau keyakinan bahwa rajah itu sendiri memiliki kekuatan adalah haram. Dalil dari Al-Qur'an (Surah Al-Ikhlas) dan Hadits (riwayat Ahmad dan Abu Dawud) menegaskan pentingnya menjaga tauhid dan menghindari syirik dalam penggunaan rajah.

Dengan memahami hukum dan dalil tentang rajah, umat Islam dapat menggunakan rajah secara bijak sesuai syariat. Pastikan selalu bertawakal kepada Allah dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akidah.