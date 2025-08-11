6 Arti "Interest" dalam Bahasa Indonesia yang Wajib Kamu Tahu!

Ilustrasi(Ilustrasi)

Pernah mendengar kata interest dalam bahasa Inggris, tapi bingung apa artinya dalam bahasa Indonesia? Interest adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan sehari-hari hingga dunia bisnis. Dalam artikel ini, kita akan membahas 6 arti utama dari kata interest dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan contoh penggunaannya. Yuk, simak penjelasannya agar kamu lebih paham!

Apa Itu "Interest"?

Kata interest berasal dari bahasa Inggris dan memiliki beberapa makna tergantung pada konteks penggunaannya. Secara umum, interest adalah sesuatu yang menarik perhatian atau memiliki kaitan dengan keinginan seseorang. Namun, kata ini juga bisa merujuk pada hal-hal seperti keuntungan finansial atau kepentingan tertentu. Berikut adalah 6 arti interest dalam bahasa Indonesia yang perlu kamu ketahui.

1. Minat atau Ketertarikan

Arti yang paling umum dari interest adalah minat atau ketertarikan terhadap sesuatu. Ketika seseorang mengatakan mereka memiliki "interest" pada suatu hal, itu berarti mereka merasa tertarik atau ingin tahu lebih banyak.

Contoh: "Aku punya interest di bidang fotografi." (Artinya: Aku tertarik pada fotografi.)

2. Bunga (Keuangan)

Dalam dunia keuangan, interest adalah bunga, yaitu biaya tambahan yang dikenakan pada pinjaman atau keuntungan dari tabungan/investasi. Istilah ini sering digunakan di bank atau lembaga keuangan.

Contoh: "Bank ini menawarkan interest 5% per tahun untuk tabungan." (Artinya: Bunga 5% per tahun.)

3. Kepentingan

Interest juga bisa berarti kepentingan, yaitu sesuatu yang penting atau menguntungkan bagi seseorang atau kelompok.

Contoh: "Keputusan ini dibuat untuk menjaga interest perusahaan." (Artinya: Untuk kepentingan perusahaan.)

4. Hobi atau Kegemaran

Selain minat, interest adalah hobi atau kegemaran, yaitu aktivitas yang dilakukan karena kesenangan pribadi.

Contoh: "Hiking adalah salah satu interest saya." (Artinya: Mendaki adalah salah satu hobi saya.)

5. Keuntungan atau Manfaat

Dalam beberapa konteks, interest merujuk pada keuntungan atau manfaat yang didapatkan dari suatu aktivitas atau keputusan.

Contoh: "Kami bekerja sama karena ada mutual interest." (Artinya: Ada manfaat bersama.)

6. Saham atau Bagian

Secara bisnis, interest adalah bagian atau saham dalam kepemilikan suatu perusahaan atau proyek.

Contoh: "Dia memiliki interest di perusahaan startup itu." (Artinya: Dia punya saham di perusahaan itu.)

Mengapa Penting Memahami Arti "Interest"?

Memahami berbagai arti interest adalah kunci untuk menggunakan kata ini dengan tepat, baik dalam percakapan sehari-hari maupun konteks profesional. Dengan mengetahui makna yang berbeda, kamu bisa menghindari kesalahpahaman dan berkomunikasi lebih efektif. Misalnya, mengatakan "interest" dalam konteks hobi akan sangat berbeda dengan penggunaannya dalam dunia keuangan.

Kapan Menggunakan Kata "Interest"?

Kata interest sering muncul dalam situasi berikut:

Membicarakan hobi atau minat pribadi.

Mendiskusikan keuangan, seperti bunga pinjaman atau tabungan.

Berbicara tentang kepentingan bisnis atau saham.

Menyampaikan manfaat dari suatu keputusan atau kerja sama.

Kesimpulan

Jadi, interest adalah kata serbaguna dengan berbagai makna, mulai dari minat, bunga, kepentingan, hobi, keuntungan, hingga saham. Dengan memahami 6 arti ini, kamu bisa menggunakan kata interest dengan lebih percaya diri dalam berbagai situasi. (Z-2)