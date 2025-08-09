Taiwan Higher Education Fair 2025 Digelar di Indonesia, Hadirkan 66 Universitas Ternama

Headline
PAMERAN pendidikan tinggi Taiwan, Taiwan Higher Education Fair Indonesia (THEFI) 2025, resmi dibuka di Jakarta, Sabtu (9/8). Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Citra Alumni Taiwan Se-Indonesia dan Komite Penerimaan Mahasiswa Tionghoa Luar Negeri, dengan dukungan Kementerian Pendidikan Taiwan serta Kantor Perwakilan Taiwan, Taipei Economic and Trade Office (TETO) Indonesia.
Pameran yang berlangsung 9-17 Agustus ini akan digelar di lima kota, yaitu Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Medan. Tahun ini, sebanyak 66 universitas ternama Taiwan ikut berpartisipasi, jumlah terbanyak sejak pameran ini diadakan, dengan target lebih dari 10.000 pengunjung yang terdiri dari mahasiswa, orang tua, dan pendidik.
Wakil Kepala Perwakilan TETO, Trust Lin, dalam sambutannya menegaskan komitmen Taiwan memperkuat kerja sama pendidikan dengan Indonesia. Ia menyoroti keunggulan sistem pendidikan tinggi Taiwan, tersedianya banyak program berbahasa Inggris, biaya kuliah yang kompetitif, serta peluang belajar di industri semikonduktor terkemuka dunia.
“Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di Taiwan dan berkontribusi pada hubungan bilateral di masa depan,” ujarnya.
Menurut Peringkat Universitas Dunia QS 2026, tiga universitas Taiwan masuk dalam 200 besar dunia, mencerminkan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi negara tersebut. Indonesia sendiri menjadi sumber mahasiswa internasional terbesar kedua bagi Taiwan, dengan hampir 17.000 pelajar saat ini menempuh studi di sana.
Setelah pembukaan di Jakarta, rangkaian pameran akan berlanjut ke Bandung, Makassar, Surabaya, dan Medan, guna memperluas jangkauan promosi pendidikan tinggi Taiwan di Indonesia. (Z-10)
THEFI 2025 berawal pada 9 Agustus di Jakarta, lalu berlanjut di 10 Agustus di Bandung, 12 Agustus di Makassar, 14 Agustus di Surabaya, dan 16 – 17 Agustus di Medan.
Pada pameran ini pengunjung dapat langsung mengakses kampus top dunia dan dapat berkonsultasi dengan perwakilan masing-masing kampus.
