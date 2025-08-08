Astaghfirullah Arab: Makna, Tulisan, dan Keutamaan Istighfar dalam Islam

Ilustrasi.(Youtube)

Istighfar adalah dzikir yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kata Astaghfirullah dalam bahasa Arab memiliki makna mendalam dan membawa banyak keutamaan bagi yang mengamalkannya.

Artikel ini akan membahas tulisan Astaghfirullah dalam huruf Arab, terjemahan, makna, serta dalil dari Al-Qur'an dan Hadits shahih. Yuk, pelajari lebih lanjut!

Apa Itu Astaghfirullah?

Astaghfirullah adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang berarti "Aku memohon ampun kepada Allah." Dzikir ini biasa diucapkan untuk meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, baik disengaja maupun tidak. Dalam tulisan Arab, Astaghfirullah ditulis sebagai:

أستغفر الله

Transliterasi: Astaghfirullah

Istighfar tidak hanya sekadar ucapan, tetapi juga wujud pertobatan dan kesadaran seorang Muslim akan kelemahannya di hadapan Allah SWT.

Makna Istighfar dalam Kehidupan Sehari-hari

Mengucapkan Astaghfirullah membantu kita membersihkan hati dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Istighfar juga menjadi cara untuk memohon rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dari azab. Dengan rutin berdzikir Astaghfirullah Arab, seorang Muslim bisa merasakan ketenangan batin dan keberkahan hidup.

Dalil Al-Qur'an tentang Istighfar

Al-Qur'an menyebutkan keutamaan istighfar dalam beberapa ayat, salah satunya dalam Surah Nuh ayat 10-12:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Transliterasi: Faqultu istaghfirū rabbakum innahu kāna ghaffārā, yursili as-samā’a ‘alaykum midrārā, wayumdidkum bi-amwālin wabanīna wayaj‘al lakum jannātin wayaj‘al lakum anhārā.

Terjemahan: "Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai.'" (QS. Nuh: 10-12)

Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup.

Dalil Hadits tentang Keutamaan Istighfar

Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya istighfar. Dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

Transliterasi: Walladhī nafsī biyadihi law lam tudhnibū ladhahaba Allāhu bikum walajā’a biqawmin yudhnibūna thumma yastaghfirūna fayaghfiru lahum.

Terjemahan: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan mendatangkan kaum yang berbuat dosa kemudian mereka memohon ampun, lalu Allah mengampuni mereka." (HR. Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa istighfar adalah jalan untuk mendapatkan ampunan Allah, sekaligus menunjukkan rahmat-Nya yang luas.

Keutamaan Mengamalkan Astaghfirullah

Berikut beberapa keutamaan mengucapkan Astaghfirullah Arab secara rutin:

Membersihkan Dosa: Istighfar menghapus dosa-dosa kecil jika dilakukan dengan ikhlas.

Istighfar menghapus dosa-dosa kecil jika dilakukan dengan ikhlas. Mendatangkan Rezeki: Seperti disebutkan dalam QS. Nuh, istighfar membuka pintu rezeki.

Seperti disebutkan dalam QS. Nuh, istighfar membuka pintu rezeki. Menentramkan Hati: Dzikir ini membantu menenangkan jiwa dan menghilangkan kegelisahan.

Dzikir ini membantu menenangkan jiwa dan menghilangkan kegelisahan. Mendekatkan Diri kepada Allah: Istighfar adalah bentuk ibadah yang memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta.

Cara Mengamalkan Istighfar

Untuk mengamalkan Astaghfirullah, Anda bisa mengucapkannya kapan saja, terutama setelah salat, saat menghadapi kesulitan, atau ketika merasa gelisah. Disarankan untuk mengucapkannya minimal 100 kali sehari, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Anda juga bisa menggunakan variasi seperti:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ

Transliterasi: Astaghfirullah al-‘Azhīm

Terjemahan: "Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung."

Tips Mengamalkan Istighfar

Ucapkan dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan.

Gunakan tasbih untuk menghitung jumlah dzikir.

Amalkan di waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir atau setelah salat fardu.

Kesimpulan

Astaghfirullah Arab adalah dzikir sederhana namun penuh keutamaan. Dengan mengamalkan istighfar, kita tidak hanya memohon ampunan, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Mulailah mengucapkan Astaghfirullah hari ini, dan rasakan perubahan dalam hati dan kehidupan Anda!