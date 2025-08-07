Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Kerucut: Pengertian, Ciri-Ciri, Rumus, dan Contoh Soal

Thalatie K Yani
07/8/2025 12:13
Ilustrasi(freepik)

Apa itu kerucut? Bangun ruang ini sering kita temui dalam pelajaran matematika, bahkan di kehidupan sehari-hari seperti topi ulang tahun atau es krim cone. Artikel ini akan menjelaskan pengertian kerucut, ciri-cirinya, rumus yang perlu kamu tahu, dan contoh soal yang mudah dipahami untuk siswa SMP kelas 7-8. Yuk, simak!

Pengertian Kerucut

Kerucut adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak. Kerucut termasuk dalam kelompok bangun ruang karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bayangkan sebuah lingkaran yang dihubungkan ke satu titik di atasnya dengan sisi lengkung, itulah bentuk kerucut!

Ciri-Ciri Kerucut

Supaya lebih paham, berikut adalah ciri-ciri utama kerucut:

Baca juga : Ini Rumus dan Cara Menghitung Volume Kerucut

  • Memiliki satu alas berbentuk lingkaran.
  • Memiliki satu titik puncak.
  • Memiliki satu sisi lengkung yang disebut selimut kerucut.
  • Tidak memiliki sudut karena sisinya melengkung.
  • Memiliki tinggi, yaitu jarak dari puncak ke pusat alas.
  • Memiliki garis pelukis, yaitu garis miring dari puncak ke tepi alas.

Rumus Kerucut

Ada dua rumus utama yang sering digunakan untuk menghitung kerucut, yaitu rumus luas permukaan dan rumus volume. Berikut penjelasannya:

  1. Rumus Volume Kerucut
    Volume kerucut dihitung dengan rumus:
    V = (1/3) × π × r² × t
    Keterangan:
    V = Volume
    π = Phi (3,14 atau 22/7)
    r = Jari-jari alas
    t = Tinggi kerucut
  2. Rumus Luas Permukaan Kerucut
    Luas permukaan kerucut dihitung dengan rumus:
    L = π × r × (r + s)
    Keterangan:
    L = Luas permukaan
    π = Phi (3,14 atau 22/7)
    r = Jari-jari alas
    s = Garis pelukis (panjang sisi miring)

Catatan: Untuk menghitung garis pelukis (s), gunakan rumus Pythagoras: s = √(r² + t²).

Contoh Soal Kerucut

Agar lebih jelas, berikut adalah contoh soal tentang kerucut beserta penyelesaiannya:

Contoh Soal 1: Menghitung Volume Kerucut
Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? (Gunakan π = 22/7)

Penyelesaian:
Diketahui: r = 7 cm, t = 12 cm, π = 22/7
Rumus volume: V = (1/3) × π × r² × t
V = (1/3) × (22/7) × 7² × 12
V = (1/3) × (22/7) × 49 × 12
V = (1/3) × 1848
V = 616 cm³
Jadi, volume kerucut adalah 616 cm³.

Contoh Soal 2: Menghitung Luas Permukaan Kerucut
Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 5 cm dan garis pelukis 13 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? (Gunakan π = 3,14)

Penyelesaian:
Diketahui: r = 5 cm, s = 13 cm, π = 3,14
Rumus luas permukaan: L = π × r × (r + s)
L = 3,14 × 5 × (5 + 13)
L = 3,14 × 5 × 18
L = 3,14 × 90
L = 282,6 cm²
Jadi, luas permukaan kerucut adalah 282,6 cm².

Kesimpulan

Kerucut adalah bangun ruang dengan alas lingkaran, satu titik puncak, dan sisi lengkung. Untuk menghitungnya, kamu perlu tahu rumus volume dan luas permukaan, serta memahami ciri-cirinya. Dengan latihan soal seperti di atas, kamu pasti bisa menguasai materi kerucut dengan mudah! (Z-2)



Editor : Thalatie Yani
