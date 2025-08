Arti Kata Down dalam Bahasa Inggris: Penggunaan dan Contoh Lengkap

Ilustrasi(freepik)

Kata down adalah salah satu kata dalam bahasa Inggris yang memiliki banyak makna dan penggunaan. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, lagu, atau tulisan. Dalam artikel ini, kita akan membahas arti kata down, berbagai penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Artikel ini dirancang untuk membantu pemula memahami kata down dengan jelas.

Apa Arti Kata Down dalam Bahasa Inggris?

Kata down bisa berfungsi sebagai kata keterangan (adverb), kata depan (preposition), kata sifat (adjective), atau bahkan kata benda (noun) tergantung pada konteksnya. Secara umum, arti utama down adalah "ke bawah" atau "turun". Namun, maknanya bisa berubah sesuai dengan cara penggunaannya dalam kalimat.

Saat digunakan sebagai kata keterangan, down menunjukkan arah, posisi, atau penurunan. Biasanya, ini merujuk pada gerakan menuju tempat yang lebih rendah.

Contoh: She walked down the stairs. (Dia berjalan turun tangga.)

Pada contoh di atas, down menjelaskan arah (turun tangga) atau penurunan (suhu).

2. Down sebagai Kata Depan (Preposition)

Ketika menjadi kata depan, down menunjukkan arah atau lokasi yang lebih rendah dibandingkan posisi lain.

Contoh: The cat jumped down the table. (Kucing itu melompat dari meja.)

Di sini, down digunakan untuk menunjukkan posisi relatif atau arah gerakan.

3. Down sebagai Kata Sifat (Adjective)

Kata down juga bisa berarti sedih, lesu, atau tidak bersemangat ketika digunakan sebagai kata sifat.

Contoh: He feels down today. (Dia merasa sedih hari ini.)

Makna ini sering digunakan dalam percakapan informal untuk menggambarkan perasaan.

4. Down sebagai Kata Benda (Noun)

Meski jarang, down bisa digunakan sebagai kata benda, terutama dalam konteks olahraga seperti sepak bola Amerika.

Contoh: It’s third down, and they need ten yards. (Ini adalah kesempatan ketiga, dan mereka butuh sepuluh yard.)

Di sini, down merujuk pada satu kesempatan dalam permainan.

Frasa Umum dengan Kata Down

Kata down sering muncul dalam frasa atau idiom dalam bahasa Inggris. Berikut beberapa contoh populer:

Break down: Rusak atau gagal. Contoh: My car broke down on the way home. (Mobilku mogok dalam perjalanan pulang.)

Rusak atau gagal. Contoh: My car broke down on the way home. (Mobilku mogok dalam perjalanan pulang.) Calm down: Tenang. Contoh: Please calm down, everything will be fine. (Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja.)

Tenang. Contoh: Please calm down, everything will be fine. (Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja.) Let down: Mengecewakan. Contoh: I don’t want to let you down. (Aku tidak ingin mengecewakanmu.)

Mengapa Memahami Kata Down Penting?

Memahami berbagai arti dan penggunaan kata down sangat penting karena kata ini sering muncul dalam bahasa Inggris sehari-hari. Dengan mengetahui konteksnya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan tepat dalam percakapan atau tulisan. Selain itu, memahami frasa yang mengandung down akan membuatmu terdengar lebih alami saat berbicara dengan penutur asli.

Kesimpulan

Kata down memiliki banyak makna, mulai dari menunjukkan arah, posisi, perasaan, hingga istilah khusus dalam olahraga. Dengan mempelajari contoh-contoh di atas, kamu bisa lebih percaya diri menggunakan kata ini. Cobalah membuat kalimat sendiri dengan kata down untuk melatih pemahamanmu!