Arti Keep dalam Bahasa Indonesia: Penjelasan Lengkap dan Mudah Dipahami

Ilustrasi.(Freepik)

Kata keep sering kita dengar dalam bahasa Inggris, tapi apa sih arti keep dalam bahasa Indonesia? Dalam artikel ini, kita akan bahas makna kata keep, penggunaannya, dan contoh dalam kalimat sehari-hari. Artikel ini dibuat sederhana agar mudah dipahami, bahkan untuk pelajar tingkat SMP!

Apa Arti Kata Keep dalam Bahasa Indonesia?

Secara umum, arti keep dalam bahasa Indonesia adalah menyimpan, menjaga, atau memelihara. Namun, makna kata ini bisa berubah tergantung pada konteks kalimatnya. Kata keep adalah kata kerja (verb) dalam bahasa Inggris yang sangat fleksibel dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Makna Utama Kata Keep

Menyimpan : Mengacu pada tindakan menyimpan sesuatu di tempat tertentu agar tetap aman. Contoh: "I keep my books on the shelf" (Saya menyimpan buku-buku saya di rak).

: Mengacu pada tindakan menyimpan sesuatu di tempat tertentu agar tetap aman. Contoh: "I keep my books on the shelf" (Saya menyimpan buku-buku saya di rak). Menjaga : Berarti melindungi atau memastikan sesuatu tetap dalam kondisi baik. Contoh: "Keep your room clean" (Jaga kamar kamu tetap bersih).

: Berarti melindungi atau memastikan sesuatu tetap dalam kondisi baik. Contoh: "Keep your room clean" (Jaga kamar kamu tetap bersih). Memelihara : Mengacu pada merawat sesuatu, seperti hewan atau kebiasaan. Contoh: "She keeps a pet dog" (Dia memelihara anjing peliharaan).

: Mengacu pada merawat sesuatu, seperti hewan atau kebiasaan. Contoh: "She keeps a pet dog" (Dia memelihara anjing peliharaan). Terus melakukan: Digunakan untuk menyatakan kelanjutan suatu tindakan. Contoh: "Keep walking!" (Terus berjalan!).

Contoh Penggunaan Keep dalam Kalimat

Berikut beberapa contoh kalimat dengan kata keep dan artinya dalam bahasa Indonesia:

"Please keep this secret." (Tolong jaga rahasia ini.) "He keeps his money in a safe." (Dia menyimpan uangnya di brankas.) "Keep trying, you’ll get better!" (Terus coba, kamu akan jadi lebih baik!) "They keep chickens in their backyard." (Mereka memelihara ayam di halaman belakang.)

Kapan Kata Keep Digunakan?

Kata keep sering muncul dalam berbagai situasi, seperti:

Instruksi : Memberikan perintah untuk menjaga atau melanjutkan sesuatu, seperti "Keep quiet" (Tetap diam).

: Memberikan perintah untuk menjaga atau melanjutkan sesuatu, seperti "Keep quiet" (Tetap diam). Percakapan sehari-hari : Misalnya, saat membicarakan kebiasaan atau menyimpan barang.

: Misalnya, saat membicarakan kebiasaan atau menyimpan barang. Frasa umum: Kata keep sering dipadukan dengan kata lain, seperti "keep in touch" (tetap berhubungan) atau "keep up" (teruskan).

Frasa Populer dengan Kata Keep

Berikut beberapa frasa umum yang menggunakan kata keep beserta artinya:

Frasa Arti dalam Bahasa Indonesia Keep in touch Tetap berhubungan Keep up Tetap lanjutkan/ikuti Keep an eye on Awasi Keep going Teruskan

Mengapa Memahami Arti Keep Penting?

Memahami arti keep membantu kamu lebih lancar berbahasa Inggris, terutama karena kata ini sering muncul dalam percakapan, film, lagu, atau buku. Dengan mengetahui berbagai maknanya, kamu bisa menggunakan kata keep dengan tepat sesuai konteks. Plus, ini juga membantu saat belajar kosa kata baru!

Kesimpulan

Kata keep memiliki banyak arti dalam bahasa Indonesia, seperti menyimpan, menjaga, memelihara, atau terus melakukan. Maknanya tergantung pada konteks kalimat. Dengan memahami penggunaan keep, kamu bisa lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Yuk, terus latih kosa kata ini dalam percakapan sehari-hari!