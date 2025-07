25 Arti Keep dalam Bahasa Indonesia: Panduan Lengkap & Mudah Dipahami

Arti Keep dalam Bahasa Indonesia(Freepik)

KATA keep sering muncul dalam bahasa Inggris, tapi tahukah kamu bahwa kata ini punya banyak makna? Dalam artikel ini, kita akan membahas arti keep dalam berbagai konteks, lengkap dengan contoh penggunaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami kata ini secara mendalam!

Apa Itu Kata "Keep"?

Kata keep adalah verba (kata kerja) dalam bahasa Inggris yang memiliki banyak arti tergantung pada konteks kalimatnya. Secara umum, arti keep berkaitan dengan menyimpan, mempertahankan, atau melanjutkan sesuatu. Yuk, kita lihat 25 makna berbeda dari kata ini!

25 Arti Keep dalam Bahasa Indonesia

Berikut adalah daftar lengkap arti keep dalam berbagai situasi, disertai contoh kalimat untuk memudahkan pemahaman:

1. Menyimpan

Makna: Menyimpan sesuatu di tempat tertentu.

Contoh: Keep your books on the shelf. (Simpan bukumu di rak.)

2. Mempertahankan

Makna: Menjaga sesuatu tetap pada kondisi tertentu.

Contoh: Keep the room clean. (Jaga ruangan tetap bersih.)

3. Melanjutkan

Makna: Terus melakukan sesuatu.

Contoh: Keep walking straight. (Terus berjalan lurus.)

4. Menahan

Makna: Mencegah sesuatu keluar atau bergerak.

Contoh: Keep the dog inside. (Tahan anjing di dalam.)

5. Memelihara

Makna: Merawat sesuatu, seperti hewan atau tanaman.

Contoh: She keeps a cat. (Dia memelihara kucing.)

6. Menjaga

Makna: Melindungi atau mengawasi.

Contoh: Keep an eye on my bag. (Jaga tas saya.)

7. Mematuhi

Makna: Mengikuti aturan atau janji.

Contoh: Keep your promise. (Tepati janjimu.)

8. Menyediakan

Makna: Menyimpan stok untuk keperluan.

Contoh: The store keeps fresh fruits. (Toko itu menyediakan buah segar.)

9. Menyembunyikan

Makna: Menjaga sesuatu agar tidak diketahui orang lain.

Contoh: Keep it a secret. (Jaga ini sebagai rahasia.)

10. Mengendalikan

Makna: Mengatur atau menahan sesuatu.

Contoh: Keep your temper. (Kendalikan emosimu.)

11. Mencatat

Makna: Menyimpan catatan atau informasi.

Contoh: Keep a diary. (Buat catatan harian.)

12. Merayakan

Makna: Mengadakan perayaan tertentu.

Contoh: They keep Christmas every year. (Mereka merayakan Natal setiap tahun.)

13. Menjalani

Makna: Hidup dengan cara tertentu.

Contoh: She keeps a healthy lifestyle. (Dia menjalani gaya hidup sehat.)

14. Menunda

Makna: Menahan sesuatu untuk waktu tertentu.

Contoh: Keep the news until tomorrow. (Tunda berita itu sampai besok.)

15. Menghibur

Makna: Membuat seseorang tetap senang.

Contoh: Keep the kids entertained. (Buat anak-anak tetap terhibur.)

16. Menyokong

Makna: Memberikan dukungan finansial atau emosional.

Contoh: He keeps his family. (Dia menyokong keluarganya.)

17. Menghalangi

Makna: Mencegah seseorang melakukan sesuatu.

Contoh: Nothing can keep her from trying. (Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mencoba.)

18. Menyimpan (makanan)

Makna: Menjaga makanan tetap segar.

Contoh: This cheese keeps well in the fridge. (Keju ini tahan lama di kulkas.)

19. Mengelola

Makna: Menjalankan atau mengatur sesuatu.

Contoh: She keeps a small business. (Dia mengelola bisnis kecil.)

20. Tetap berada

Makna: Tinggal di tempat tertentu.

Contoh: Keep to the right. (Tetap di sebelah kanan.)

21. Menepati waktu

Makna: Datang atau melakukan sesuatu tepat waktu.

Contoh: The train keeps good time. (Kereta itu selalu tepat waktu.)

22. Mengikuti

Makna: Mengikuti jalur atau arah tertentu.

Contoh: Keep the path to find the village. (Ikuti jalur ini untuk menemukan desa.)

23. Menjaga jarak

Makna: Tetap berada pada jarak tertentu.

Contoh: Keep your distance from strangers. (Jaga jarak dari orang asing.)

24. Mematuhi hukum

Makna: Mengikuti peraturan atau hukum.

Contoh: Keep the law to avoid trouble. (Patuhi hukum untuk menghindari masalah.)

25. Menyimpan kenangan

Makna: Mengingat atau menyimpan sesuatu dalam ingatan.

Contoh: Keep this moment in your heart. (Simpan momen ini di hatimu.)

Mengapa Memahami Arti Keep Penting?

Memahami berbagai arti keep membantu kamu menggunakan kata ini dengan tepat dalam percakapan atau tulisan. Kata ini sering muncul dalam bahasa sehari-hari, film, lagu, dan buku berbahasa Inggris. Dengan mengetahui maknanya, kamu bisa lebih percaya diri saat belajar atau menggunakan bahasa Inggris!

Kesimpulan

Kata keep punya banyak makna, mulai dari menyimpan, mempertahankan, hingga memelihara. Dengan memahami 25 arti keep di atas, kamu bisa lebih mudah memahami dan menggunakan kata ini dalam berbagai situasi. Jangan lupa praktikkan contoh kalimatnya untuk memperkaya kosa kata kamu!