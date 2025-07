Setelah Juara Nasional, Tim Valuator UGM Wakili Indonesia di GAIP Insurance Innovation Competition 2025 Tingkat Global

Ilustrasi(Dokumentasi Tim The Valuator UGM)

TIM Valuator dari Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menjuarai GAIP Insurance Innovation Competition 2025 Indonesia Local Final di ITB Bandung, 12 Juli 2025. Atas prestasi tersebut, tim UGM akan Wakili Indonesia ke Global Final GAIP Insurance Innovation Competition 2025 di Singapura.

Tim The Valuator terdiri dari tiga mahasiswa Program Studi Ilmu Aktuaria UGM angkatan 2022, yaitu Rafael Wicaksono Hadi, Victorius Chendryanto, dan Dewa Ayu Maharani Adithi Kirana.

Selaku pembimbing tim The Valuator, Dr. Danang Teguh Qoyyimi, Ph.D., menerangkan, kompetisi ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi nasional untuk mewakili Indonesia di tingkat global pada ajang inovasi asuransi yang diadakan oleh Global Asia Insurance Partnership (GAIP) dan Nanyang Technological University (NTU) Singapore.

"GAIP Insurance Innovation Competition 2025 Indonesia Local Round diikuti oleh 65 tim dari berbagai universitas di seluruh Indonesia," terang dosen Program Studi Ilmu Aktuaria UGM, Senin (4/7).

Sebelum memasuki babak final di Bandung, tim ini telah melalui tahap seleksi proposal dan penjurian ketat oleh panel akademisi dan praktisi industri asuransi. The Valuator menjadi salah satu tim yang terpilih dari enam tim finalis yang berkompetisi di babak final di ITB Bandung.

Keenam tim tersebut adalah The Valuator UGM, Ganeshurance ITB, Blue Valley ITB, AIBICI ITB, RGZ Ventures ITS, dan QuadraSpark’57 ITS. The Valuator berhak mewakili Indonesia di babak global yang akan berlangsung di NTU Singapore pada 15 Agustus 2025.

Pada babak final, para tim mempresentasikan solusi inovatif mereka di hadapan para dewan juri. Mereka adalah Rianto Ahmadi, Ph.D., FSAI, Direktur di Indonesia Financial Group, Paul Setio Kartono, FSA, Presiden Society of Actuaries of Indonesia, serta Yusman, Executive Director of Insurance, Guarantee, Pension, and Actuarial Supervision di OJK

Berdasarkan penilaian akhir, The Valuator keluar sebagai juara dengan skor tertinggi 56.83, disusul oleh Blue Valley (56.67) dan Ganeshurance (54.67). The Valuator pun berhak menjadi juara kompetisi yang didukungan penuh oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ini.

Pembimbing The Valuator, Dr. Danang Teguh Qoyyimi, Ph.D., mengaku bangga atas prestasi mahasiswanya tersebut. “Di Ilmu Aktuaria UGM, kami concern dengan pengembangan kreatifitas, persistensi, dan kemandirian mahasiswa," terang dia. Kemampuan itu akan memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat.

Menurut dia, inovasi yang dikembangkan oleh tim ini berusaha menjawab tantangan jaman terkait inflasi biaya kesehatan. Tim yang ia bimbing menawarkan solusi melalui dynamic co-payment. Sharing pembayaran klaim asuransi dilakukan secara dinamis, mempertimbangkan behavior nasabah, healthcare providers, dan aspek kesehatan.

"Tim menawarkan solusi berbasis apps yang dapat mengintegrasikan AI melalui NLP dan Machine Learning untuk membangun scoring untuk layanan dan memutuskan besaran co-payment klaim asuransi," terang dia.

Kompetisi Global

Setelah memenangkan juara 1, tim berkesempatan untuk masuk berkompetisi di level global pada 15 Agustus 2025 mendatang. Tim Valuator akan terus memperbaiki inovasi agar dapat berkompetisi dengan baik di sana.

"Alhamdulillah, kami dapat kesempatan untuk mendapat mentoring dan masukan di level globlal bulan depan di Singapura," kata dia.

GAIP Insurance Innovation Competition merupakan ajang tahunan yang bertujuan mendorong inovasi, kolaborasi, dan pengembangan talenta muda di bidang asuransi. Pada tahun 2025, kompetisi ini diadakan serentak di 15 negara, termasuk Indonesia.

Kompetisi GAIP Insurance Innovation Competition 2025 diselenggarakan di berbagai negara dengan universitas terkemuka sebagai tuan rumah untuk babak lokal. Puncak acara global akan diadakan di Nanyang Technological University, Singapura, pada 15 Agustus 2025. (H-2)