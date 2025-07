Available: Arti, Makna, dan Contoh Kalimatnya

Available(Freepik)

KATA available sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari, baik dalam bahasa Inggris maupun terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi, apa sebenarnya arti available? Bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat? Artikel ini akan menjelaskan makna kata available secara sederhana, lengkap dengan contoh kalimat yang mudah dipahami.

Apa Arti Available?

Secara umum, available berarti "tersedia" atau "ada" dalam bahasa Indonesia. Kata ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu dapat diakses, digunakan, atau didapatkan. Makna available bisa bervariasi tergantung konteks, seperti ketersediaan barang, waktu, atau orang.

Misalnya, jika seseorang berkata, "I'm available," artinya mereka sedang tidak sibuk dan bisa meluangkan waktu. Begitu juga dengan barang, seperti "The book is available in stores," yang berarti buku tersebut tersedia di toko.

Makna Available dalam Berbagai Konteks

Kata available memiliki beberapa makna tergantung situasinya. Berikut adalah penjelasan singkat:

Ketersediaan Barang: Menunjukkan bahwa produk atau barang dapat dibeli atau digunakan. Contoh: "Tiket konser masih available di situs resmi."

Mengacu pada waktu luang seseorang. Contoh: "Apakah kamu available untuk rapat besok?"

Menandakan bahwa informasi dapat diakses. Contoh: "Data ini available di website pemerintah."

Contoh Kalimat Menggunakan Available

Untuk memahami lebih lanjut, berikut beberapa contoh kalimat dengan kata available yang alami dan mudah dipahami:

Toko online itu menyediakan banyak produk yang available untuk pengiriman cepat. Maaf, saya tidak available malam ini karena ada acara keluarga. Informasi tentang lowongan kerja available di papan pengumuman. Apakah kamar hotel masih available untuk akhir pekan ini? Aplikasi ini available gratis di Play Store dan App Store.

Tips Menggunakan Kata Available dengan Benar

Agar penggunaan kata available terasa alami, perhatikan hal berikut:

Gunakan dalam konteks yang jelas, misalnya menjelaskan apa yang tersedia.

Pastikan kata ini sesuai dengan subjek, seperti orang, barang, atau informasi.

Hindari pengulangan kata available secara berlebihan dalam satu kalimat.

Kesimpulan

Kata available adalah kata serbaguna yang berarti "tersedia" dan sering digunakan dalam berbagai situasi. Dengan memahami arti dan makna available, kamu bisa menggunakannya dengan tepat dalam percakapan atau tulisan. Cobalah buat kalimatmu sendiri menggunakan kata ini untuk latihan! (Z-10)