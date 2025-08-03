Arti Available: Makna Lengkap dan Contoh Kalimat Praktis

Headline
Pernah mendengar kata available tapi bingung apa artinya? Dalam artikel ini, kita akan membahas arti available, maknanya dalam bahasa Indonesia, serta contoh kalimat yang mudah dipahami. Artikel ini cocok untuk pemula yang ingin memahami kata ini dengan cepat!
Kata available berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti tersedia atau ada dalam bahasa Indonesia. Kata ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu dapat digunakan, diakses, atau diperoleh. Misalnya, barang, waktu, atau seseorang yang siap untuk suatu tujuan.
Menurut kamus Merriam-Webster, available berarti "hadir atau siap untuk digunakan" atau "dapat diakses dengan mudah." Jadi, ketika sesuatu disebut available, berarti itu ada dan bisa dimanfaatkan.
Arti available bisa sedikit berbeda tergantung situasinya. Berikut beberapa makna umumnya:
Untuk memahami arti available, berikut beberapa contoh kalimat dalam berbagai situasi:
Contoh-contoh ini menunjukkan betapa fleksibelnya kata available dalam percakapan sehari-hari.
Agar terdengar alami, gunakan kata available dengan tepat sesuai konteks. Misalnya:
Dengan memahami arti available dan cara penggunaannya, kamu bisa berkomunikasi lebih percaya diri!
Kata available sangat umum digunakan dalam situasi formal maupun informal. Kamu bisa menggunakannya saat:
Contohnya, di dunia kerja, kamu mungkin berkata: "Apakah laporan itu sudah available untuk ditinjau?"
Lawan kata dari available adalah unavailable, yang berarti tidak tersedia atau tidak ada. Misalnya:
Arti available adalah tersedia, ada, atau dapat diakses, baik itu barang, waktu, maupun layanan. Kata ini sangat berguna dalam percakapan sehari-hari, terutama saat ingin menanyakan ketersediaan sesuatu. Dengan memahami makna dan contoh kalimat di atas, kamu bisa menggunakan kata ini dengan tepat dan alami. (Z-2)
