Arti Available: Makna Lengkap dan Contoh Kalimat Praktis

Pernah mendengar kata available tapi bingung apa artinya? Dalam artikel ini, kita akan membahas arti available, maknanya dalam bahasa Indonesia, serta contoh kalimat yang mudah dipahami. Artikel ini cocok untuk pemula yang ingin memahami kata ini dengan cepat!

Apa Arti Available?

Kata available berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti tersedia atau ada dalam bahasa Indonesia. Kata ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu dapat digunakan, diakses, atau diperoleh. Misalnya, barang, waktu, atau seseorang yang siap untuk suatu tujuan.

Menurut kamus Merriam-Webster, available berarti "hadir atau siap untuk digunakan" atau "dapat diakses dengan mudah." Jadi, ketika sesuatu disebut available, berarti itu ada dan bisa dimanfaatkan.

Makna Available dalam Berbagai Konteks

Arti available bisa sedikit berbeda tergantung situasinya. Berikut beberapa makna umumnya:

Tersedia (untuk barang): Menunjukkan bahwa barang ada di stok atau bisa dibeli.

Menunjukkan bahwa barang ada di stok atau bisa dibeli. Luang (untuk waktu): Menandakan seseorang punya waktu kosong untuk melakukan sesuatu.

Menandakan seseorang punya waktu kosong untuk melakukan sesuatu. Dapat diakses: Sesuatu yang bisa dijangkau atau digunakan, seperti informasi atau layanan.

Contoh Kalimat Menggunakan Kata Available

Untuk memahami arti available, berikut beberapa contoh kalimat dalam berbagai situasi:

Barang tersedia: "Buku itu masih available di toko online, buruan beli sebelum kehabisan!" Waktu luang: "Apakah kamu available besok malam untuk rapat?" Layanan: "Layanan antar makanan kini available di aplikasi kami." Informasi: "Data penelitian itu sudah available di situs resmi universitas."

Contoh-contoh ini menunjukkan betapa fleksibelnya kata available dalam percakapan sehari-hari.

Tips Menggunakan Kata Available

Agar terdengar alami, gunakan kata available dengan tepat sesuai konteks. Misalnya:

Gunakan untuk barang: "Produk ini hanya available di toko tertentu."

Gunakan untuk waktu: "Saya available setelah jam 3 sore."

Hindari penggunaan berlebihan agar tidak terdengar kaku.

Dengan memahami arti available dan cara penggunaannya, kamu bisa berkomunikasi lebih percaya diri!

Kapan Harus Menggunakan Kata Available?

Kata available sangat umum digunakan dalam situasi formal maupun informal. Kamu bisa menggunakannya saat:

Menanyakan ketersediaan barang di toko.

Menanyakan jadwal seseorang.

Menginformasikan bahwa sesuatu dapat diakses, seperti dokumen atau layanan.

Contohnya, di dunia kerja, kamu mungkin berkata: "Apakah laporan itu sudah available untuk ditinjau?"

Perbedaan Available dan Unavailable

Lawan kata dari available adalah unavailable, yang berarti tidak tersedia atau tidak ada. Misalnya:

Available: "Kamar hotel masih available untuk akhir pekan ini."

Unavailable: "Maaf, kamar hotel sudah unavailable untuk tanggal itu."

Kesimpulan

Arti available adalah tersedia, ada, atau dapat diakses, baik itu barang, waktu, maupun layanan. Kata ini sangat berguna dalam percakapan sehari-hari, terutama saat ingin menanyakan ketersediaan sesuatu. Dengan memahami makna dan contoh kalimat di atas, kamu bisa menggunakan kata ini dengan tepat dan alami.