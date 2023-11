Lomba Kartun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diluncurkan

KOMPETISI bergengsi pembuatan komik kereta cepat Jakarta-Bandung resmi diluncurkan di Jakarta sejak 3 November 2023. Kompetisi ini disponsori bersama oleh Kereta Cepat Indonesia-China, Indonesian Cartoonist Federation, International Daily News, China Chamber of Commerce di Indonesia, Power China, dan China Railway Engineering Corporation.

"Lomba ini diselenggarakan menyusul beroperasinya kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara, proyek bernilai miliaran dolar yang didukung oleh Tiongkok. Acara ini terbuka untuk kartunis dan penulis dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara," ujar Tommy Thomdean, Member of Pakarti and Chief of Editor Carma-Cartoon Magazine, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11).

Sesuai dengan persyaratan kegiatan, hasil karya yang akan dilombakan harus merupakan karya original pribadi dengan hak kekayaan intelektual yang tidak dapat disangkal, konten yang sehat, tema yang khas, gagasan baru, dan gagasan positif. Tidak ada iklan komersial yang muncul di layar.

Baca juga: Masuk Musim Hujan, Pemerintah Ingatkan Peningkatan Kasus Dengue

Bentuknya tidak terbatas pada komik gambar tangan, komik digital, dan flat komik lain. Ini dapat berupa komik bingkai tunggal, komik empat bingkai, atau cerita buku bergambar.

Spesifikasi ukurannya yaitu kertas A4, gambar harus lengkap, lebar penuh, dan jelas, tidak ada batasan banner atau format vertikal, tidak ada batasan warna atau hitam putih. Komik digital harus dalam format JPG dan ukuran file harus lebih besar dari 500 KB.

Baca juga: Spesies Invasif Dapat Peroleh Manfaat dari Cuaca Ekstrem

Setiap kontestan dibatasi pada dua karya (hanya satu yang dapat memenangkan hadiah). Judul dapat dalam bahasa Indonesia, Mandarin, atau Inggris. Hasil karya peserta harus dikirim melalui email dengan nama judul karya + nama penulis bersama dengan informasi pribadi kontestan. Karya dikirim ke alamat email xw196111xw@gmail.com.

Informasi pribadi kontestan meliputi: nama, jenis kelamin, nomor ID atau nomor paspor, kota atau unit, nomor email, nomor telepon. Batas waktu pengiriman hingga 7 Desember 2023.

Menariknya, tiga kartunis ternama Indonesia bakal menjadi panel juri. Mereka ialah Toni Masdiono, kartunis senior legendaris yang kini tinggal di Kota Bandung; Beng Rahadian, kartunis senior, Dosen dan Penanggung jawab Program Pendidikan Desain Komunikasi Visual Institut Kesenian Jakarta; dan Thomdean, kartunis senior, kartunis Kompas.com & Kontan.co.id, peraih Penghargaan PWI Adinegoro Tahun 2022.

Penyelenggara juga menyiapkan hadiah bagi para pemenang lomba. Penghargaan kompetisi kategori kartun peringkat 1 bakal mendapat uang tunai senilai Rp15 juta; peringkat 2 Rp7,5 juta; peringkat 3 Rp2,5 juta. Sepuluh pemenang penghargaan keunggulan meraih Rp1 juta per orang.

Untuk kategori komik, pemenang peringkat 1 mendapat uang tunai sebesar Rp25 juta; peringkat 2 Rp15 juta; dan peringkat 3 Rp5 juta. Sepuluh pemenang penghargaan keunggulan mendapat Rp2 juta per orang.

Pihak penyelenggara juga akan menggelar acara penghargaan di Stasiun Kereta Cepat Halim pada 18 Desember 2023. Pameran komik keliling akan digelar di empat stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Karya pemenang akan dipajang di berbagai stasiun di sepanjang jalur tersebut. (RO/Z-2)