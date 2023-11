Produk Kecantikan asal Korea ini Punya Formula Khusus

KEEV merupakan salah satu produk kecantikan pertama di Indonesia yang menggunakan formula BotaniceuticalPlus-10. Formula ini terdiri dari licorice, black cohosh, chinese knotweed, sophora roots, black sesame seed, korean angelica, scutellaria, peony, sanghwang, dan white mulberry bark.

Produk perawatan kulit itu dikembangkan dan diproduksi di Korea Selatan, salah satu negara yang terkemuka di bidang manufaktur produk kecantikan yang kaya sumber bahan berkualitas tinggi dengan teknologi canggih terkini. Formula revolusioner Botaniceutical Plus-10 menggabungkan bahan-bahan alami tersebut yang juga dipatenkan di Korea.

"Seperti yang mungkin kita ketahui bersama bahwa Korea merupakan kiblat dari industri kosmetik dan skin care dunia yang punya formulasi cocok dengan jenis kulit dari orang Asia. Setelah riset dan pengembangan produk yang kami lakukan bersama dengan tim RND dari Korea yang memakan waktu hampir satu tahun, kami yakin produk-produk ini merupakan solusi dari permasalahan untuk kulit di Indonesia," ujar Nova Kartika, General Manager PT Keev dalam keterangan tertulis, Senin (6/11).

Menurut Nova, pihaknya ingin semua orang yang menggunakan Keev dapat merasakan pengalaman seperti terlahir kembali. Produk tersebut menggunakan bahan-bahan alami yang memiliki fungsi mencerahkan, antioksidan, antialergi, antiinflamsi, dan antiaging sehingga dapat memenuhi kebutuhan kulit secara menyeluruh.

Salah satu influencer, Tasya Farasya, mengatakan Keev Exfoliator sangat baik dan saat digunakan langsung terasa perbedaannya. "Kulit menjadi lebih cerah, bersih, serta terasa lebih lembut. Exfoliasi menjadi suatu pengalaman yang dapat dinikmati dan menyenangkan," tutur Tasya.

Rangkaian Keev Care yang pertama kali diluncurkan ialah Smooth Skin Face and Body Exfoliator with Botaniceutical Plus-10 (345 ml), Ultra Hydrating Body Lotion with Botaniceutical Plus-10 (350 ml), Deep Cleansing Body Wash with Botaniceutical Plus-10 (350 ml), Skin Reborn Sheet Mask with Botaniceutical Plus-10. Produk tersedia secara daring melalui situs web resmi www.keevcare.com dan market place serta experience booth di Grand Indonesia West Mall, Jakarta. (Z-2)