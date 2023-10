Harper Cikarang Rayakan Archipelago Food Festival Ke-29 'The Tomahawk Experience: A Culinary Journey'

ARCHIPELAGO Food Festival (AFF) kembali digelar dan kali ini hadir di Harper Cikarang sebagai tuan rumah, Kamis (19/10). Pada AFF yang ke-29 ini, Harper Cikarang mengangkat tema 'The Tomahawk Experience: A Culinary Journey', di mana tamu akan disuguhkan makan malam penuh kemewahan dari segi menu, penyajian maupun suasananya.

“Kami sangat bangga bisa menjadi tuan rumah dari acara AFF pada kali ini. Kami berkomitmen untuk menyuguhkan makan malam terbaik. Sajian makan malam exclusive kali ini adalah menu Tomahawk, sangat cocok dinikmati bersama dengan kolega, keluarga ataupun pasangan,” ujar General Manager dari Hotel Harper Cikarang Friska Utami.

Friska menambahkan, pada AFF kali ini, kami bangga dengan kesuksesan acara berkat adanya dukungan yang luar biasa dari sejumlah Chef terbaik Archipelago. Tercatat terdapat 8 Executive Chef yang berkolaborasi dalam acara ini, yaitu Chef Windoe dari Corporate Executive Chef Archipelago International, Chef Risman dari Corporate Pastry Chef Archipelago International, Chef Sigit dari Harper Cikarang, Chef Febry dari ASTON Pasteur, Chef Hadi dari Harper MT Haryono, Chef Faiz dari ASTON Cilegon, Chef Guntur dari favehotel Glodok, dan Chef Cipto dari Harper Purwakarta.

“Kali ini kami menyajikan menu-menu spesial yang disantap dengan konsep Set Menu atau Family Style. Konsepnya memang berbeda dengan acara AFF sebelumnya yang biasanya buffet, karena kami ingin membuat suasana eksklusif pada acara kali ini. Terlebih di hotel sini memang segmen marketnya cukup banyak ekspatriat dan juga cukup banyak middle-up market,” ujar Chef Windoe sebagai Corporate Executive Chef di Archipelago International.

Tomahawk Beef adalah salah satu menu spesial yang disuguhkan dalam AFF kali ini. Para executive chef juga menyiapkan beberapa menu spesial lainnya seperti Assorted Bread, Nibble, Roasted Sisig Bone Marrow, Pomelo Salad, Corn & Lemongrass Soup, Tomahawk Steak, Padang Style Prawn Scampi, Beef Brisket Ras El Hanout, Lime Sorbet dan makanan penutup Raspberry Mousse, Banoffee, and Mango.

"Tidak hanya santapan spesial yang disajikan, aneka minuman seperti Wine, Beer, and all kind of Juice juga tersaji pada festival kali ini," tambah Chef Windoe.

Menurut Vice President of Operations at Archipelago International Winston Hanes, pihaknya sangat senang menyambut tamu untuk menikmati makan alam eksklusif; The Tomahawk Experience: A Culinary Journey pada AFF ke-29 ini.

"AFF hari ini adalah yang kedua kali disajikan dengan menu set menu dan gaya hidangan keluarga. Kami ingin menyajikan kepada tamu tercinta kami beragam hidangan yang disiapkan oleh koki berbakat kami, dan berbagi dengan mereka pengalaman gastronomi luar biasa dengan kami," ujar Winston..

Dengan terselenggaranya AFF di Harper Cikarang, sambung Winston, pihaknya berharap dapat lebih mengukuhkan reputasi Harper Cikarang di mata masyarakat, terutama dalam hal sajian kuliner luar biasa yang kami tawarkan. Selain itu, acara ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk sektor pariwisata dan perkembangan industri kuliner di wilayah Bekasi, khususnya di Kota Cikarang dan sekitarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi cikarang.harperhotels.com dan ikuti @harpercikarang di Instagram. (RO/S-3)