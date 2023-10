The Alana Hotel & Conference Sentul City Gelar Halloween Bertema 'Chills & Thrills'

HALLOWEEN adalah suatu perayaan yang dapat dijumpai di sejumlah negara setiap tanggal 31 Oktober dengan mengenakan kostum.

Vertikal Sky Lounge di The Alana Hotel & Conference Sentul City akan mengadakan acara tahunan Halloween dengan tema "Chills & Thrills (A Halloween Night Escape)" yang dimeriahkan oleh iringan live music, DJ, Spooky Face Painting, dan Tarot Reading.

Rangkaian acara tersebut tentunya tidak akan terasa pas jika tidak ada makanan atau minuman yang bertemakan Halloween.

Baca juga: Nikmati Makan Malam di Spooky and Fun Halloween Holiday Inn Bandung Pasteur

Denny Dharma Utomo selaku Banquet Operational Manager, The Alana Hotel & Conference Sentul City, juga menyajikan beberapa makanan dan minuman gang bertemakan Halloween, mulai dari Cocktail yang diberi nama The Dark Side dengan harga 85++ dan Cup Cakes yang diberi nama The Blood Eyes dengan harga 55++ dan beberapa menu lainnya.

Baca juga: The Alana Sentul Tawarkan Promo Spesial The Alana Anniver5ary 5ale

“Menu-menu spesial ini kami sajikan khusus untuk para tamu yang akan menghadiri acara Halloween Night Escape di Vertikal Sky Lounge,” ujar Denny Dharma Utomo. (RO/S-4)