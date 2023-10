Rayakan Satu Dekade, SFA Bertekad Terus Kembangkan Fesyen di Tanah Air

SPARKS Fashion Academy (SFA) kembali melakukan gebrakan melalui momen perayaan satu dekade lembaga pendidikan mode ini dengan menggelar rangkaian acara bertema Wandering eXpansion.

Diselenggarakan Sabtu (14/10), di Vertu Harmoni Jakarta, Wandering eXpansion merupakan perjalanan SFA yang berkontribusi pada industri fesyen Tanah Air, dengan melahirkan ribuan fesyenpreneur dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui visi misi Turning Fashion into Business.

Baca juga: Gaya Fashion Installation 2023, Kisah para Desainer tentang Ide, Drama dan Perundungan

Founder dan CEO SFA Floery Dwi Mustika bersyukur SFA sebagai fashion school lokal dapat terus hadir hingga usianya yang kesepuluh tahun.

Dengan semangat dan inovasi, SFA berupaya menjadi terdepan dan terbaik dalam memberikan layanan dalam program fesyen dan bisnis terkait di Tanah Air.

"Ini dilakukan dengan terus menemukan cara-cara baru untuk semakin mempermudah para fashion enthusiast mewujudkan impiannya di dunia fesyen.”

“Acara ini juga bisa berlangsung meriah atas dukungan partner venue kami yakni Vertu Harmoni Jakarta yang memiliki konsep venue selaras dengan fesyen dengan tagline hotel Everyday Runway," kata Floery, dalam siaran persnya, Senin (16/10).

Baca juga: Balutan Fesyen dan Gaya Hidup Warnai Gaikindo Jakarta Auto Week 2023

Selain sederet kolega di dunia fesyen, hadir Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo.

Menurut Elisabeth, sudah tiga tahun ini pihaknya bermitra dengan SFA dalam membina dan mengembangkan fesyen di Jakarta.

“Harapan kami ke depan, SFA tetap bisa berkontribusi untuk negeri, khususnya bidang fesyen dan membantu pemerintah di dalam meningkatkan fesyen di Tanah Air,” ucapnya.

Pada momen satu dekade itu, SFA juga meluncurkan website terbarunya yakni sparksfashionacademy.co.id. dengan tagline Siapapun Bisa.

Website ini memiliki fitur learning management system dan online course yang menjadi salah satu inovasi untuk pendidikan mode Tanah Air dan satu-satunya fashion school lokal yang memberikan inovasi untuk memudahkan siapapun.

Baca juga: Keren! Batik Kontemporer Shiroshima Pameran di Hong Kong

“Dengan hadirnya website ini, kami berharap siapapun dan dimanapun para fashion enthusiast berada dapat lebih mudah mengakses dan menikmati program-program SFA."

"Khususnya dengan materi online class yang komprehensif dengan harga terjangkau. Website ini melengkapi program Fast Track to Launch Your Fashion Brand untuk mendorong peningkatan jumlah fesyenprenuer yang bisa meluncurkan brand dalam track tepat, cepat, dan lebih mudah," pungkas Floery.

Meriahnya perayaan satu dekade SFA juga disajikan dengan pagelaran trunk show dari 10 desainer SFA yang mengusung konsep sustainable fashion baik melalui olahan perca, recycle, serta penggunaan kain dan warna natural.

Mereka yakni Berto Joshua, SAE by Lita Kusuma, Dots Indonesia by Eka Adrianie, Fiorellya by Dwee Wahyuni, dan Khanza Maryam by Giska.

Selanjutnya, Andrean NR by Andrean, SHA by Keisha Rahma, Dazeya by Auliyaa Aziizah, Kurantaka by Hanjani Azlia, dan DEDE x Whistyle. (RO/S-2)