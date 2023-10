Top 20 Finalis Wilio Champion 2023 Hadirkan Koleksi Fashion Anak-anak

AJANG Fashion Nation kembali digelar pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta. Gerai untuk produk sepatu dan pakaian konsep one stop store, Wilio turut menyemarakkan kegiatan Fashion Nation.

Melanjutkan visinya dalam mengajak serta menginspirasi anak-anak untuk terus melangkah maju, mengeksplorasi, mengasah talenta dan mengejar impian, kali Wilio mengadakan Wilio Champion Festival 2023,

Wilio mengadakan kompetisi pencarian enam anak berbakat, inspiring, passionate, dan memiliki semangat sportivitas untuk menjadi perwakilan dari Wilio Champion sejak 28 Agustus - 17 September 2023.

Melalui keikutsertaannya pada ajang Fashion Nation tahun ini, Wilio turut menampilkan Top 20 Finalis Wilio Champion 2023.

Pada sesi puncak acara peragaan koleksi Wilio, dilakukan pemilihan enam anak yang menjadi Brand Ambassador Wilio, atau akan disapa sebagai ‘Wilio Champion: Who are Born To Be A Champion and Ready Inspire The Nation’.

“Keikutsertaan Wilio pada Fashion Nation tahun ini sedikit berbeda, bahkan semakin spesial karena untuk pertama kalinya koleksi Wilio diperagakan oleh Top 20 Finalis Wilio Champion 2023," jelas Dea Putri Utama, Senior Marketing Manager untuk Kanmo Footwear and Active dalam keterangan, Minggu (2/10).

"Lebih dari 500 anak telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi bagian dari keluarga Wilio atau Brand Ambassador Wilio. Pada Fashion Nation hari ini, menjadi puncak acara pemilihan enam anak yang terpilih menjadi Wilio Champion: Who are Born To Be A Champion and Ready Inspire The Nation," jelas Dea.

"Lewat ajang pencarian Brand Ambassador ini, kami berharap dapat mendukung lebih dalam peran orang tua dan keluarga untuk bisa mengajak serta menginspirasi anak-anak mereka mengejar impian lewat berbagai kegiatan aktif dan positif,” tutur Dea.

Rangkaian Wilio Champion Festival pertama kalinya diadakan tahun ini, berkolaborasi dan didukung oleh Rockstar Academy, PUMA, Mills, Kinderkloud, Vi Ve Re Group, Gingersnaps, Inspiration Factory Foundation, dan LOL photo-booth.

Pada Fashion Nation ke-17 ini, para Top 20 Finalis Wilio Champion memperagakan koleksi Wilio dengan cara dan nuansa yang berbeda.

Koleksi Wilio dipamerkan melalui pertunjukan musikal, atau kombinasi dari fashion show, dance performer dari Rockstar Academy dan diikuti story telling buku ‘Being a Good Sport’ karya Sigi Wimala persembahan Kinderloud. (RO/S-4)