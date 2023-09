Cara Melamar Kerja Lewat Surel dan Contoh Lamaran Kerja

MELAMAR pekerjaan melalui surat elektronik (surel) adalah cara yang umum dan efektif dalam mencari pekerjaan. Untuk mengirimkan lamaran pekerjaan melalui surel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar HRD tertarik dengan lamaran Anda.

Anda harus memperhatikan hal-hal penting seperti penggunaan bahasa dalam surel, persyaratan yang harus dipenuhi, dan dokumen yang dibutuhkan.

Selain itu, pastikan surat lamaran kerja juga disertakan dalam surel dengan gaya penulisan yang ringkas dan profesional. Dengan begitu, lamaran pekerjaan Anda akan lebih menonjol dibandingkan dengan pelamar lainnya, dan ada kemungkinan HRD akan melihatnya.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda perhatikan saat melamar pekerjaan melalui email:

1. Pastikan Surel Anda Tepat

Gunakan alamat surel yang khusus digunakan untuk keperluan profesional.

Hindari penggunaan nama surel yang terlalu rumit atau tidak formal.

Perhatikan format surel yang diminta oleh perusahaan dalam pengumuman pekerjaan.

2. Siapkan Dokumen Dengan Rapi

Pastikan Anda mengetahui dokumen apa yang diperlukan oleh perusahaan dan siapkan semuanya dengan rapi.

Biasanya, CV dan surat lamaran adalah dokumen yang wajib disertakan.

3. Tulis Subject Surel dengan Jelas

Gunakan subject surel yang singkat, padat, dan jelas. Biasanya, formatnya adalah "Lamaran Kerja - [Posisi yang Dilamar]."

Subject surel sangat penting karena menjadi bagian pertama yang dilihat penerima.

4. Sertakan Isi Surel yang Terstruktur

Buat body surel dengan tata bahasa formal.

Jelaskan mengapa Anda mengirimkan surel lamaran kerja dan sebutkan posisi yang Anda lamar.

Gambarkan kualifikasi Anda yang relevan dengan pekerjaan tersebut.

Jelaskan bagaimana Anda dapat berkontribusi pada perusahaan.

Cantumkan kontak atau media sosial yang dapat dihubungi oleh perusahaan.

5. Gunakan Bahasa Formal

Hindari penggunaan bahasa yang terlalu santai atau informal.

Pastikan penulisan Anda bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan.

6. Kirim Surel pada Waktu yang Tepat

Kirim surel lamaran Anda selama jam kerja, idealnya antara pukul 08.00-17.00.

Jangan kirim surel di luar jam kerja atau tengah malam. Jika perlu, jadwalkan pengiriman email untuk waktu yang tepat.

Contoh Surel Lamaran dalam Bahasa Indonesia

Yth. Pak/Bu (nama rekruter)

Perkenalkan saya,

Nama:

Umur:

Jenis kelamin:

Pendidikan terakhir:

No. Telepon:

Bersama dengan ini, saya hendak melamar pekerjaan untuk posisi (posisi yang dilamar) di (nama perusahaan yang dilamar). Sebelumnya, saya memiliki pengalaman kerja sebagai (posisi pekerjaan sebelumnya) selama 1 tahun di (nama perusahaan sebelumnya).

Saya memiliki kemampuan (kemampuan utama yang diinginkan perusahaan), termasuk juga kemampuan dalam bidang (kemampuan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan). Selain itu, saya juga memiliki sertifikasi dan penghargaan dalam (bidang yang berkaitan dengan pekerjaan).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan rekrutmen (tulis daftar lampiran dokumen).

Demikian surat lamaran ini saya buat. Dengan lamaran ini, saya berharap bisa menjadi bagian dari (nama perusahaan yang dilamar).

Terima kasih atas perhatian dan waktunya.

Salam,

(Nama Anda)

Contoh Surel Lamaran dalam Bahasa Inggris

Dear hiring manager at (company name),

My name is (full name) and I’m writing this email to show my interest in filling the (position name) in (company name) that has been advertised on (source of the job opportunity).

My qualifications mostly suitable with the job requirements. I’m a passionate (position name) with (skills that match the job) skills and I’m very eager to learn new things.

I also have strong knowledge about (the job main field/sector). I believe that the skills I learned from my previous job as a (previous position) at (previous company) can be beneficial to the company.

I have attached this email (list of requirement documents) that you have requested. I hope you will consider my application and give me the opportunity to explore this role further through the recruitment process.

If you have any information regarding my application, please contact me at this number (your phone number).

Thank you for reviewing my application.

Kind regards,

(full name)

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan saat melakukan lamaran pekerjaan melalui surel. Pastikan Anda menguraikan maksud surel, kemampuan yang Anda miliki, dan faktor-faktor yang dapat membuat Anda menjadi calon yang istimewa jika dibandingkan dengan pelamar lainnya.

Dengan mengikuti langkah dan contoh di atas, Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda untuk mendapatkan perhatian HRD dan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. (Z-1)