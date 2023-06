The Sultan Hotel & Residence Siapkan Paket Staycation Libur Sekolah

THE Sultan Hotel & Residence Jakarta adalah hotel bintang lima legendaris dengan sentuhan kerajaan Jawa, terletak di pusat kota Jakarta. Di seberang stadion utama Gelora Bung Karno, The Sultan Hotel & Residence jakarta juga dekat dengan beberapa atraksi lokal seperti pusat perbelanjaan premium dan tempat hiburan dalam hitungan menit.

The Sultan Hotel & Residence Jakarta berjarak 5 menit berjalan kaki ke Jakarta Convention Center, sangat mudah diakses dari Stasiun Kereta Api Gambir dan transportasi umum terbaru di Jakarta, MRT. Stasiun MRT terdekat dari hotel berada di Istora Senayan.

Dianggap sebagai oasis di kota, hotel ini menyediakan akses mudah ke gedung-gedung bisnis utama dalam jarak berjalan kaki. Tersebar di sekitar 34 hektar taman tropis yang rimbun, hotel ini memiliki dua kolam renang, 12 lapangan tenis, lapangan multisport serta jalur joging dan dua area bermain anak.

Dengan santapan sepanjang hari bernama Lagoon Café, restoran Cina dan Jepang serta Lagoon Lounge dan Layanan Kamar 24 jam yang menawarkan berbagai pilihan bersantap. The Sultan Hotel & Residence Jakarta memiliki 700 kamar yang ditata apik termasuk lebih dari enam puluh suite dan Lantai Eksekutif dengan akses Executive Lounge.

Sementara The Sultan Residence memiliki lebih dari 250 unit dari apartemen berlayanan satu, dua dan tiga kamar tidur mulai dari 110 – 680 meter persegi yang sangat ideal untuk keluarga atau tinggal lama di Jakarta.

Restoran kasual hotel yang terkenal untuk pizza dan pasta di tahun 90-an, Pizzeria, telah dibuka kembali selama 3 tahun. Pizzeria menyajikan pizza bergaya Italia klasik yang mencakup favorit semua orang seperti The Carnivore dengan sosis sapi, pepperoni dan keju mozzarella, pilihan vegetarian yang lezat yaitu Vegetariano dengan terung, zucchini, jagung manis, capsicum, serta Seafood Marinara khas mereka dengan campuran aneka seafood dan saus tomat.

Lebih baik lagi jika menyantapnya dengan Greek Salad atau Truffle Fusilli Carbonara yang nikmat jika Anda masih ingin mencicipi rasa lain. Tidak ada alasan untuk tidak mengakhiri makan dengan kudapan manis dan kenapa tidak menjajal Apple Pie klasik?

Versi Pizzeria ini disajikan dalam porsi ukuran rata-rata, lembut di bagian dalam dan renyah di bagian luar, yang dipadukan dengan krim segar dan salsa stroberi, dibuat dengan apik mengakhiri makan. Bagi yang mendambakan bir, tamu dapat menikmati 'Happy Hour' di Pizzeria mulai pukul 16.00 – 20.00 WIB setiap hari.

Untuk liburan sekolah yang akan datang, The Sultan Hotel & Residence Jakarta menawarkan 'School Break Staycation' untuk Anda dan orang tersayang. Paket kamar khusus liburan sekolah tersedia mulai dari IDR1.350.000 nett per kamar per malam untuk Deluxe Room. Paket ini sudah termasuk akomodasi bintang lima dan sarapan di Lagoon Cafe untuk dua orang dewasa dan satu anak di bawah enam tahun.

Diskon 20% untuk makanan saat bersantap di Lagoon Cafe juga untuk makan siang atau makan malam, juga early check-in dan late check-out. Tamu juga dapat bermain tenis gratis selama 1 jam dan penggunaan sepeda gratis selama 2 jam untuk minimal 2 jam.

Dengan fitur terbaru yang ditawarkan oleh hotel, para tamu dengan anak-anak kecil dapat menjelajahi taman hijau yang rimbun dan dapat memberi makan kelinci sambil bersantai di kolam renang. Mereka juga memiliki taman bermain luar ruangan untuk memenuhi suasana hati anak Anda yang energik.

Bagi mereka yang lebih memilih kamar saja, The Sultan Hotel & Residence Jakarta memiliki Netflix yang tersedia dalam tipe eksekutif dan suite dengan akses Wi-Fi gratis berkecepatan tinggi. Saat belanja akhir pekan diperlukan, layanan antar-jemput shuttle bus gratis ke Senayan City tersedia setiap hari untuk penjemputan.

Sultan Kids Corner juga tersedia selama akhir pekan dan hari kerja, ada banyak permainan seperti mini roller coaster, mini sepak bola, mini bola basket, mini hoki, dan mini biliar dengan aktivitas khusus face painting selama 3 jam. Beberapa kelas edutainment seperti membuat pizza dan kelas berkebun akan menjadi kegiatan yang menarik bagi anak-anak dimana mereka bisa membawa pulang pizza dan tanamannya.

Paket menarik ini tersedia mulai tanggal 24 Juni hingga 7 Juli 2023. Untuk informasi lebih lanjut dan melakukan reservasi, tamu dapat menghubungi 0851-7317-9867 atau email ke reservasi@sultanjakarta.com. (RO/S-3)