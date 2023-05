Harris Hotel Semarang Gelar Pekan Apresiasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan

HARRIS Hotel Sentraland Semarang yang tergabung dalam manajemen hotel The Ascott Limited baru saja sukses menyelenggarakan pekan apresiasi pekerja dan tamu bertajuk 'Ascott Moment Week 2023' (AMW 2023) pada 22-26 Mei lalu. AMW 2023 digelar tidak hanya untuk memberi apresiasi kepada seluruh karyawan Harris Hotel Semarang, tetapi juga mengemban misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para tamu.

AMW 2023 sendiri merupakan program tahunan The Ascott Limited yang wajib diikuti oleh property dan cluster di seluruh dunia. Memiliki tema yang berbeda-beda setiap tahunnya, AMW tahun ini mengangkat tema 'You Matter! Bring Brand Experience To LIFE'. LIFE merupakan singkatan yang terdiri Local touch, Individuality, Feel at home, dan Exceeding expectation. LIFE merupakan sebuah pengalaman brand yang harus tersampaikan kepada para tamu.

Marketing & Branding Manager Azkar Rizal Muhammad mengatakan, program-program apresiasi yang dirancang Harris Hotel Semarang selama sepekan tak hanya fokus pada pengembangan dan kesejahteraan karyawan, namun juga melibatkan para tamu untuk merasakan pengalaman brand LIFE yang ditawarkan oleh Harris Hotel Sentraland Semarang.

“Jadi selama sepekan ini, dan kami berharap akan terus berlanjut sampai kedepannya, tamu-tamu kami dapat merasakan brand identity Harris yang sesungguhnya. Pengalaman menginap yang healthy, sporty, fun, dan energic,” ujar Azkar dalam siaran resminya, Senin (29/5).

Di Hari pertama, Harris Hotel Semarang membuka pekan AMW 2023 dengan mengecat rambut dan sarapan bersama. Para Karyawan hotel diperbolehkan untuk mengecat rambut dengan warna-warna yang terang dan mencolok, baik dengan perwarna rambut permanen maupun non-permanen.

Di hari kedua, Harris Hotel Semarang mengadakan 'Work Out Day', olahraga bersama yang dipandu oleh Yuk Bugar di area Stadion Tri Lomba Juang Semarang. Hari Ketiga, dilanjut dengan program 'Healthy Canape Competition', sebuah kompetisi membuat kudapan sehat yang diikuti oleh seluruh departemen dan dinilai oleh tamu-tamu yang menginap.

Di hari terakhir, seluruh staff Harris Hotel Semarang mengadakan perayaan bersama tamu yang dikemas dalam afternoon tea di area pool lantai 7.

General Manager Harris Hotel Sentraland Semarang Alit Winawan berharap, dengan diadakannya pekan AMW 2023 ini seluruh staf dapat menemukan semangat baru dan mencapai tujuan bersama untuk memberikan pelayanan dan pengalaman menginap yang jauh lebih baik.

“Kami berharap para players (staf) kita dapat mengimplementasi nilai-nilai dari LIFE dan dapat mempersembahkannya kepada tamu dalam pelayanan sehari-hari,” imbuh Alit.

Alit juga menambahkan bahwa program apresiasi pekerja seperti AMW ini juga mengambil bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan. “Saya selalu percaya, dibalik pekerja yang sejahtera, ada tamu/konsumen yang bahagia,” tutpnya. (RO/S-3)