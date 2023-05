Mahasiswa UPJ Menang Beasiswa Internasional IISMA 2023

Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) menjadi salah satu Universitas yang berpartisipasi pada gelaran Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2023. Salah satu mahasiwa, Ester Tri Utami dari S1 Program Studi Akuntansi semester 6 lolos pada rangkaian seleksi yang diadakan oleh panitia IISMA 2023.

IISMA adalah program mobilitas mahasiswa internasional yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI), program ini ditargetkan untuk menjaring mahasiswa sarjana dan vokasi yang tengah menempuh pendidikan di semester 4 sampai dengan 6 pada saat mendaftar dan diperuntukan bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berada di bawah Kemendikbudristek RI.

Ester, sapaan akrabnya, diterima di salah satu universitas terbaik di Malaysia yaitu Universiti Sains Malaysia (USM) yang pada tahun 2020 menduduki posisi pertama Global University Employability Ranking dan ranking 4 dunia dari Times Higher Education di tahun 2022. Di Universiti Sains Malaysia (USM) Ester akan menempuh pendidikan selama 4 sampai 6 bulan mengambil 4 mata kuliah yang berkaitan dengan program studinya saat ini yaitu; International Business, Business and Communication English, Principles of Marketing, dan Sustainability: Issues, Challenges, and Prospects.

Ester sendiri menjadi salah satu dari 10.496 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mendaftar beasiswa IISMA 2023 dimana antusiasme pendaftar IISMA di tahun ini tercatat mencapai angka tertinggi semenjak diluncurkannya program IISMA di tahun 2021, berdasarkan laporan Kemendikbudristek pada 11 Maret 2023.

Proses seleksi IISMA 2023 sendiri terdiri dari dua rangkaian besar, yaitu seleksi pemberkasan dan seleksi wawancara. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat memilih universitas tujuan dan mata kuliah yang akan diambil, melengkapi berkas yang diperlukan seperti esai, transkrip nilai, surat pernyataan orang tua dan surat keterangan dari Universitas. Setiap mahasiswa yang lolos seleksi pemberkasan akan diundang untuk seleksi wawancara sebagai akhir seleksi IISMA 2023 sebelum nantinya diumumkan secara resmi oleh panitia IISMA 2023. Pada tahapan seleksi di universitas, tim dari Biro Kerja Sama dan Hubungan Internasional UPJ melakukan seleksi Mahasiswa perwakilan dari sepuluh program studi yang ada di UPJ kemudian dilanjutkan dengan melakukan asistensi di semua tahapan seleksi, mulai dari pengumpulan berkas, persiapan tes bahasa Inggris, pembuatan esai, sampai simulasi wawancara bagi mereka yang lolos untuk lanjut ke seleksi IISMA 2023.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Internasional UPJ, Eddy Yusuf menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya pada program mobilitas internasional bagi mahasiswa, meskipun upaya pembentukan program serupa telah dilakukan UPJ dengan berbagai mitra di tingkat global, namun program IISMA ini menjadi salah satu cara mahasiswa UPJ untuk mengikuti program mobilitas internasional.

Ester menjadi bukti bahwa mahasiswa UPJ mampu bersaing pada tingkat nasional dengan diterimanya ia di salah satu kampus prestisius dunia, berdasarkan QS World University Rangkings 2022, USM berada pada peringkat 143. Harapan ke depan, Ester mampu menjadi contoh bagi civitas academica di lingkungan UPJ, khususnya bagi mahasiswa dari sepuluh program studi di UPJ untuk ikut serta pada program mobilitas internasional. (B-4)