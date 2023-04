Tidak Hanya Nikmat, Ini Manfaat dan Kandungan Waluh Hijau

WALUH hijau atau labu siam kerap digunakan sebagai campuran sayur atau lalapan. Sayuran dengan nama latin latin Sechium edule ini berbentuk menyerupai buah pir.

Kulitnya berwarna hijau muda dan sedikit berkeriput. Ternyata waluh memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Lantas apa saja yah manfaat nya, yuk cari tahu.

Dilansir dari sebuah studi berjudul Nutritional Value and Health Benefits of Chayote Squash tahun 2017, berikut kandungan nutrisi yang ada pada labu siam.

Serat Antioksidan (poliponon, aglikon, flavonoid) Zat besi Mangan Fosfor Seng Potassium Tembaga Vitamin B1, B2, B6, dan vitamin C Folat

Manfaat Waluh Hijau

Melansir dari PharmEasy, berikut beberapa manfaat waluh hijau untuk kesehatan tubuh:

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Salah satu manfaat waluh hijau untuk kesehatan tubuh yang cukup menarik perhatian ialah menjaga kesehatan jantung. Pasalnya, waluh hijau mengandung flavonoid yang mencegah pengendapan kolesterol di arteri, sehingga kesehatan jantung tetap terjaga.

2. Menurunkan Risiko Diabetes

Dengan mengonsumsi waluh dipercaya mampu menurunkan risiko diabetes. Sebuah studi tinjauan Tiwari tahun 2014 menemukan antioksidan alami dalam waluh hijau dapat menjaga keseimbangan glukosa dalam tubuh dan mengurangi lonjakan gula setelah makan. Selain itu dapat memperlambat penyerapan karbohidrat, mengakibatkan penurunan kadar gula darah setelah makan.

3. Baik untuk Kehamilan

Perempuan hamil membutuhkan nutrisi seperti folat, zat besi, kalsium dan vitamin. Waluh hijau, salah satu sumber folat yang sangat baik. Sebuah studi Greenberg et al pada 2011 menunjukkan folat sangat penting untuk bayi yang sedang berkembang. Jumlah folat yang cukup dapat mencegah kelahiran prematur dan meningkatkan perkembangan otak janin dan sumsum tulang belakang.

4. Mengurangi Risiko Kanker

Manfaat waluh hijau lainnya mengurangi risiko kanker. Hal tersebut dikarenakan mengkonsumsi waluh hijau mampu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Meski demikian, diperlukan konsultasi dengan dokter untuk memastikan manfaat tersebut.

5. Mencegah Tanda-tanda Penuaan

Kandungan antioksidan waluh hijau disebut mampu mencegah tanda-tanda penuaan. Sebuh studi menunjukkanmengkonsumsi waluh hijau mampu menangkal radikal bebas dan melindungi sel serta mengurangi peradangan.

6. Menjaga Kesehatan Hati

Manfaat waluh hijau untuk kesehatan tubuh yang tidak boleh terlewatkan yaitu baik untuk hati atau liver. Pasalnya, ekstrak waluh hijau mamlu melindungi hati dari penumpukan lemak berlebih pada jaringan sehingga terhindar dari berbagai penyakit hati.

Demikian beberapa manfaat waluh hijau untuk kesehatan tubuh yang penting untuk diketahui.