Ucapan Lebaran Penuh Makna untuk Dibagikan dan Status Media Sosial

LEBARAN merupakan salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, kini tiba saatnya untuk saling bermaafan dan merayakan kemenangan.

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk berkirim hampers menjelang lebaran atau Idul Fitri. Hampers ini tidak lengkap tanpa kata-kata ucapan Idul Fitri. Hal ini membuat perayaan lebaran semakin spesial dan berkesan bagi yang mendapatkan hampers.

Selain itu, beberapa contoh ucapan Idul Fitri juga memiliki makna yang dalam. Tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap bingkisan, kata kata ini juga bisa dibagikan di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram atau media sosial lainnya.

Baca juga: Ini Ancaman Penyakit pada Menu Makanan Lebaran

Ucapan Lebaran dalam Bahasa Inggris

1. Happy Eid al-Fitr, may Allah’s blessings be with you always.

2. Let this Eid be the occasion of sharing love and happiness with your family and friends. Happy Eid!

3. Wishing you and your loved ones a blessed Eid filled with peace, joy, and prosperity.

4. May the spirit of Eid bring you peace, happiness, and success to your doorstep. Happy Eid al-Fitr!

5. May Allah's blessings shine upon you and your loved ones on this Eid al-Fitr. Happy Eid!

6. On the occasion of Eid al-Fitr, I wish that your life be filled with peace, love, and success. Eid Mubarak!

7. May Allah shower his blessings upon you and your family on this joyous occasion of Eid. Happy Eid al-Fitr!

8. May this Eid bring you lots of happiness, joy, and prosperity. Eid Mubarak!

9. On this auspicious occasion of Eid al-Fitr, may Allah bless you with good health, happiness, and success. Happy Eid!

10. May the spirit of this Eid bring you and your family peace, happiness, and success. Eid Mubarak!

Baca juga: Minal 'Aidin wal Faizin: Arti, Penulisan, Pengucapan yang Benar

Ucapan Lebaran dalam bahasa Indonesia

1. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan di setiap langkah.

2. Tak terasa, Idul Fitri telah tiba. Selamat hari raya, semoga kita dapat merayakannya dengan penuh suka cita bersama keluarga dan teman-teman.

3. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf atas segala khilaf yang telah terjadi. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu menyertai kita.

4. Di hari yang fitri ini, mari kita leburkan semua rasa sakit hati dan saling bermaafan. Selamat hari raya Idul Fitri, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan.

5. Dalam suasana yang penuh hikmat ini, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.

6. Kini saatnya merayakan kemenangan di bulan suci Ramadan. Selamat hari raya Idul Fitri, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan.

7. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, mari kita bersama-sama menjalin silaturahmi dan saling berbagi kebahagiaan. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.

8. Dalam kesederhanaan kita, mari kita bersama-sama merayakan hari kemenangan. Selamat hari raya Idul Fitri, semoga kita selalu dikaruniai kebahagiaan dan kesuksesan.

9. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan.

10. Di hari yang fitri ini, mari kita bersama-sama memohon ampunan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat hari raya Idul Fitri, semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan keberkahan. (Z-7)