HUT Ke-7, Aston Sentul Lake Resort & Conference Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik

HOTEL Aston Sentul Lake Resort & Conference memasuki usia ke-7 pada tahun ini. Hotel favorit di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat itu, mengusung tema Lucky Pitu dalam perayaan HUT ke-7.

“Mengusung tema Lucky Pitu, angka yang penuh makna dalam budaya Jawa, “Tujuh” yang juga disebut “Pitu” dalam Bahasa Jawa mengandung banyak arti baik. Yang berarti dalam usia ketujuh diharapkan selalu memberikan layanan yang terbaik untuk pengalaman yang tidak terlupakan, baik terhadap tamu maupun seluruh staf," Jelas Albert Siregar, General Manager Aston Sentul Lake Resort.

Ia menambahkan, di usia tujuh tahun, sudah saatnya mulai berlari mulai dari bertransformasi dengan banyaknya perubahan dan rintangan yang dilalui, sehingga menjadikan sebuah motivasi untuk mendapatkan kekuatan agar terus maju dan terus bertahan sampai saat ini hingga yang akan datang.

Dalam perayaan tersebut, Aston Sentul menggelar sejumlah rangkaian acara, diantaranya “Donate&Win”, tamu diberikan kesempatan untuk berdonasi sekaligus berkesempatan meraih hadiah menarik. Special promo kamar Rp777,000++/deluxe/malam, promo buka puasa Rp770,000nett/ 2 orang, dan One day promo dengan menggandeng brand kacamata yang berasal dari Korea, Viuum.

“Sedangkan puncak acara perayaan ulang tahun mengambil tema 'Do good day and beat goes on' diselenggarakan di Adhiwangsa Ballroom, yang sudah di dekorasi dengan nuansa biru. Dihadiri Direksi, Dewan Komisaris, Manajemen & Staf," imbuh Albert.

Puncak perayaan HUT ke-7 itu turut dimeriahkan atraksi atlet freestyle BMX Flatland Indonesia, yaitu Ian Sopian dan Bagus, serta Bboy Indonesia hadir menjadi salah satu undangan.

Dilanjut dengan acara buka puasa bersama dengan mengundang anak yatim piatu Mizan Amanah, Bogor dan potong Tumpeng serta doa bersama. Live band, lomba karoke, penampilan dari seluruh Departmen, penghargaan Gold Employee, serta tak ketinggalan pengundian door prize dan grand prize telah siap dibawa pulang," tambah Indri Hapsari, Marcomm Manager sekaliagus ketua komite.

“Acara ini adalah sebagai bentuk apresiasi dari manajemen kepada tamu dan seluruh karyawan yang selama ini telah memberikan dukungan penuh kepada Aston Sentu Lake Resort & Confernec Center. Kami akan berusaha untuk terus menjadi pemenang dan pilihan untuk market. Kita akan terus berinovasi," tutup Hera Silaban, Director Sales & Marketing Aston Lake Resort. (RO/Z-5)