Face Tint dengan SPF 50 dan Vitamin C, Make Up Jadi Praktis Kulit pun Terlindungi

GAYA hidup cepat dan dinamis telah menjadi ciri khas generasi masa kini. Karenanya, mereka kerap mencari solusi cerdas yang praktis.

Memahami kebutuhan perempuan Indonesia yang berkegiatan aktif di dalam dan luar ruangan, Maybelline New York sebagai brand make-up nomor #1 di dunia menghadirkan Fit Me Fresh Tint.

Fit Me Fresh Tint sebuah produk game changer yang menawarkan tiga fungsi sekaligus dalam satu produk yang praktis untuk menjawab kebutuhan 'sat set' dalam ber-make-up.

Face Tint ini memiliki natural coverage yang tahan sepanjang hari, sunscreen SPF 50/PA+++ untuk memberikan perlindungan maksimal dari paparan sinar matahari dan mengandung serum vitamin C untuk mencerahkan kulit.

Peringatan Hari Perempuan Internasional

“Sebagai wujud selebrasi International Women’s Day yang dirayakan di bulan Maret, perempuan Indonesia mendapatkan privilege menjadi salah satu yang pertama di dunia untuk mencoba Fit Me Fresh Tint," kata Carla Mangindaan Brand General Manager Maybelline Indonesia dalam keterangan, Jumat (24/3)

"Tampil percaya diri bak seorang New Yorker dengan Fit Me Fresh Tint yang tersedia dalam lima skin-adapting shades yang cocok dengan warna kulit wanita di Indonesia," katanya.

Fit Me Fresh tersedia unyuk kulit mulai dari cerah, medium, hingga sawo matang dengan formula yang ringan dan nyaman.

Produk Lolos Uji Dermatologis

"Produk ini telah lolos uji dermatologis dan uji non-comedogenic sehingga terbukti cocok untuk semua jenis kulit seperti kulit kering, normal, berminyak dan sensitif,” lanjut Carla.

Produk terbaru dari Maybelline New York ini didedikasikan untuk wanita on-the-go dengan segudang aktivitas.

Karenanya, Fit Me Fresh Tint menjadi Face Game Changer bagi mereka yang memerlukan ‘Sat Set Makeup’ yang efisien dan praktis dapat membuat tampilan wajah menjadi lebih fresh dan cerah hanya dalam 60 detik.

“Kota New York identik dengan para New Yorker yang penuh percaya diri dalam berekspresi, berkarya dan membuat perubahan, tak ubahnya dengan perempuan Indonesia," jelasnya.

Komentar Sabrina Chairunnisa

“Kalau aku butuh makeup sat set yang gercep, Fit Me Fresh Tint adalah jalan ninja makeup sat set-ku karena face tintnya sudah mengandung sunscreen dengan SPF 50/PA+++ dan serum vitamin C. Produk ini sangat mudah untuk di-blend," kata Sabrina Chairunnisa, Beauty & Digital Creator.

"Hanya butuh sebanyak dua jari untuk seluruh wajah, lalu bisa diratakan dengan menggunakan ujung jari saja. Hasilnya, wajah jadi lebih kelihatan fresh tapi tetap natural," jelasnya.

"Benar-benar my skin but better hanya dengan satu step saja. Finishnya soft matte dan sangat ringan di kulit wajahku, aku pakai shade 05 medium yellow. Fix Fit Me Fresh Tint jadi face game changer favoritku,” ujar Sabrina.

Hadirkan Face Game Changer

Terinspirasi dari semangat ini, menurut Carla, Maybelline New York dengan bangga mempersembahkan face game changer yang trendi, praktis dan mudah diaplikasikan – Fit Me Fresh Tint. Face tint 3-in-1 pertama dari Maybelline New

"York untuk melengkapi aktivitas wanita Indonesia baik di dalam dan di luar ruangan dengan satu langkah untukmendapatkan complexion yang lebih fresh dan bright terlindungi sepanjang hari,” jelas Carla.

Digelar di Lippo Mall Puri Atrium

Brand General Manager Maybelline Indonesia Fit Me Fresh Tint, Carla Mangindaan, turut hadir dalam rangkaian acara Maybelline Makeup Park, yang diadakan pada 24-26 Maret 2023 di Lippo Mall Puri Atrium.

Maybelline New York mengajak untuk merasakan vibe hang out di taman ala Central Park New York tanpa rasa khawatir karena complexion sudah on point dan dengan perlindungan dari kandungan SPF 50/PA+++ Fit Me Fresh Tint.

"Ingin mencoba face tint 3-in-1 pertama dari Maybelline New York? Dengan harga Rp 109.900, Fit Me Fresh Tint sudah tersedia di berbagai ecommerce, toko kosmetik nasional, drugstore, hingga department store," jelas Carla.

Atau bisa datang saja langsung ke Maybelline Makeup Park hingga 26 Maret 2023 yang akan ada dimeriahkan dengan banyak aktivitas ala di taman yang menarik, seperti sharing session bersama beauty creator Janes CS, MayBMei, dan Tasya Farasya serta live music session bersama The Lucky Laki (Al El Dul).

Maybelline Makeup Park menghadirkan berbagai aktivitas menarik seperti Maybelline Pop Up Store, Fresh Tint Experience Corner hingga Maybelline Brave Together Community Corner.

‘Brave Together’ sendiri adalah sebuah komitmen global Maybelline New York untuk mendorong kepercayaan diri dan mendukung isu kesehatan mental melalui dua metode, yaitu edukasi dan akses konseling gratis bagi yang membutuhkan. (RO/S-4)