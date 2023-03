Sambut Ramadan dengan Nuansa Warna-Warni di Kota Agrabah 

TERINSPIRASI dari arsitektur indah dan megah di kota-kota Timur Tengah, Aviary Bintaro menghadirkan suasana kota Agrabah yang unik selama bulan Ramadan tahun ini.

Untuk merayakan semarak bulan Ramadan di Kota Agrabah, kali ini kami memberikan suguhan khas Timur Tengah dan Indonesia, mulai dari makanan pembuka hingga penutup yang berbeda setiap harinya.

Bagaikan berada di negeri seribu satu malam, kami memberikan sentuhan imajinasi warna warni yang mempesona di tengah lobi untuk menemani anda bersantai sekaligus menikmati pilihan teh dan kopi berkualitas tinggi bagi tamu untuk menikmati saat berbuka puasa.

Starling Eatery memberikan suguhan All You Can Eat Iftar Ramadan at Agrabah hanya Rp. 220.000 ++ per orang, tamu dapat berbuka puasa dengan menyajikan menu favorit Ramadan Nasi Biryani dan Mongolian Barbeque sudah termasuk minuman menyegarkan.

Dapatkan Penawaran Istimewa

Selain itu, tersedia berbagai macam makanan pembuka di lebih dari sepuluh kios makanan yang berbeda setiap harinya dan dapat dinikmati sejak 23 Maret – 22 April 2023 dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu di 08111 355 023. Dapatkan penawaran istimewa untuk pemesanan sepuluh orang mendapatkan satu orang gratis!!

Setiap Ramadan selalu ada yang spesial, kami memberikan suasana berbeda dengan Live Beduq oleh Brafely Sahelangi, General Manager Aviary Bintaro pada saat waktu berbuka. Alunan suara beduq memberikan tanda berakhirnya puasa sepanjang hari itu.

Tawaran Fantastis Selama Ramadan

Dapatkan pengalaman menarik dari penawaran fantastis selama Ramadan untuk anda dan keluarga melalui Sleep Well Room Package mulai dari Rp 698.000nett per malam termasuk sarapan atau sahur untuk 2 (dua) orang mulai dari tanggal 22 Maret – 21 April 2023 dan berlaku khusus untuk pemesanan mandiri.



Sleep Well Room Package - Penawaran Menarik Untuk Menginap



Tidak lupa, Aviary Bintaro selalu turut serta dalam program Earth Hour sejak 4 tahun lalu. Dengan mematikan lampu selama satu jam waktu setempat, kami turut mengajak tamu meningkatkan kesadaran akan perlunya langkah serius dalam perubahan iklim.

Kegiatan tersebut rencana akan dilakukan serentak pada hari Sabtu, 25 Maret 2023 mulai pukul 20.30 – 21.30 WIB (waktu setempat) mulai dari lobi hotel, restaurant dan ruang terbuka yang berada di area terbuka hotel.



Bagi – Bagi Tajil Gratis di Lingkungan Hotel

Harapan berbagi dengan sesama, memulai perjalanan hati anda yang penuh dengan cinta, kepuasan dan pengampunan. Kami juga mempersiapkan rangkaian acara di Ramadan, sebagai bentuk dari Corporate Social Responsibilities.

Salah satunya adalah, kami melakukan pembagian takjil cuma-cuma di sekitar Hotel Aviary Bintaro, kepada pengendara yang melewati hotel.

Ramadan merupakan saat yang tepat untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Selain Bagi Tajil Cuma-Cuma yang diadakan dua kali dalam sebulan, kami juga mempersiapkan keseruan lain dengan adik-adik dari panti asuhan dalam waktu dekat ini. (RO/S-4)