Indah Aini Lebarkan Sayap Jadi Make Up Artist di New York Fashion Week

MAKE up artist asal Cirebon, Jawa Barat, Indah Aini, untuk kesekian kalinya ikut serta dalam pekan mode bergengsi New York Fashion Week, di sesi "Indonesia Now".

Indah Aini bertugas untuk merangkai konsep makeup dan hairdo untuk 40 model yang akan berjalan menampilkan koleksi busana terbaru.

Bersama tujuh jenawa fashion dan desainer lokal yang tergabung dalam group show "Indonesia Now" yakni Buttonscarves, KAMI., Zeta Prive, Anggia Mawardi, Lenny Hartono, Nada Puspita, serta Ayu Dyah Andari x BT Batik Trusmi dengan 10 look di dalam fashion show NYFW Autumn/Winter 2023.

Indah berkolaborasi dengan New York Make Up Academy dan Buttonscarves Beauty selama NYFW 2023 berlangsung. Indah juga merias Puteri Indonesia 2022 Laksmi Deneefe sebagai 'muse' pada peragaan busana tersebut.

Mengaplikasikan trend makeup Pop up Color with graphic liner dan Smokey eyes with warm brown, Indah Aini merias para model dengan dua look itu.

Hasil makeup dan hairdo Indah Aini tentu saja membuat para model tampil memukau di ajang fashion internasional.

"Selama di belakang panggung saya tidak merasa ada kendala dan semua bisa dikerjakan," tutur Indah dalam keterangan, Selasa (14/3).

Bekerja di Balik Panggung New York Fashion Week

Prestasi Indah bisa bekerja di belakang panggung New York Fashion Week membuatnya diundang GEMAWIRA, organisasi pengusaha Indonesia dengan KADIN DKI Jakarta berkolaborasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf ) Sandiaga Uno.

Di acara tersebut menghadirkan talkshow bersama pengusaha fashion wanita Indonesia, bertajuk 'Bincang Bisnis Ciptakan Peluang Kolaborasi' KADIN DKI mengundang para pengusaha fesyen ternama seperti Vicky Shu, Yogiswari Prajanti, Dina Fatimah, dan Indah Aini.

Indah mengaku senang bisa terlibat dalam acara itu, ia pun ingin menginspirasi semua perempuan di Indonesia.

"Menurut saya bekerja di luar negeri itu sangat challenging buat saya, karena selain membawa nama pribadi, saya juga bisa membawa nama Indonesia biar terkenal dikancah internasional," ucapnya.

Dalam perjalanan kariernya Indah merasa bisnis kecantikan menguntungkan sehingga ia pun menekuni usaha ini. Tak hanya terlibat di New York Fashion Week, kini Indah Aini memiliki lima salon kecantikan dan 1 klinik kecantikan di daerah Jawa Barat.

"Dilihat dari segi perbedaan budaya, RAS dan karakter apalagi saat bertemu dengan banyak orang di event NYFW. ngobrol dengan para makeup artist, model, fashion stylist, desainer itu sendiri itu banyak pengalaman menarik yang bisa diambil," paparnya.

"Berbagi pengalaman tips and trik makeup dari situ juga bahkan kita bisa bercerita memperkenalkan budaya Indonesia dan pariwisata Indonesia yang sangat cantik," tutur Indah. (RO/S-4)