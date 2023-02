Menyiapkan SDM Berkualitas Melalui Kursus Online Bersertifikat

Untuk mengatasi kesenjangan keahlian calon tenaga kerja dengan kebutuhan industri, lembaga pendidikan Arkademi menawarkan solusi dengan menyelenggarakan kursus online bersertifikat.

“Saat ini usia angkatan kerja dituntut untuk memiliki keahlian yang sesuai tren pasar kerja yang membutuhkan keahlian yang seringkali tidak kita temukan di pendidikan formal,” ujar ujar Hilman Fajrian, CEO Arkademi, melalui keterangan resminya.

Pelatihan online di Arkademi, kata dia, hadir untuk membantu para tenaga kerja meningkatkan kompetensi dan membuktikan keahlian yang dimiliki, melalui sertifikat pelatihan yang kredibel untuk meyakinkan para pemberi kerja.

Dalam penyediaan kursus online, Arkademi menyesuaikan kurikulum dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta rujukan okupansi agar ilmu yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun rujukan okupansi yang dimaksud adalah kurikulum berdasarkan Indonesia’s Occupational Tasks and Skills (IndoTaSK) 2020, Critical Occupation List (COL) 2018, The Future of Jobs Report 2020 World Economic Forum dan Indonesia’s Online Vacancy Outlook 2020.

Untuk mampu mencetak alumni yang berkualitas, Arkademi tidak hanya fokus pada pengembangan materi namun juga standarisasi mentor yang diwajibkan memiliki sertifikasi profesi dari lembaga yang kredibel di Indonesia. Memiliki pengalaman bekerja di bidang yang sama minimal 5 tahun, dan pengalaman mengajar minimal 1 tahun. (M-3)