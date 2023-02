Ini Manfaat, Kandungan Gizi, dan Cara Membuat Minyak Cengkih

MINYAK cengkih atau minyak cengkih merupakan minyak atsiri yang dihasilkan dari penyulingan bagian tanaman. Minyak ini sering kali dijadikan bumbu untuk masakan serta obat-obatan herbal.

Dalam jurnal yang berjudul Clove Oil Extraction by Steam Distillation and Utilization of Clove Buds Waste as Potential Candidate for Eco-Friendly Packaging, cengkih merupakan salah satu komoditas rempah-rempah yang bisa diolah dengan berbagai cara dan menjadi minyak esensial. Minyak cengkih juga secara tradisional sudah digunakan untuk berbagai macam tujuan, salah satunya antimikroba untuk membantu membunuh bakteri.

Kendati memiliki manfaat yang sudah terbukti ratusan tahun, penggunaan minyak cengkih ternyata tidak boleh sembarangan. Penting untuk diketahui kamu perlu memilih minyak cengkeh untuk keperluan oral ataupun topikal.

Lantas, apa sih manfaat dan cara membuat minyak cengkih dan seperti apa gizi yang terdapat di dalamnya? Yuk, disimak informasi lengkapnya di bawah ini.

Manfaat minyak cengkih

1. Menangani masalah kulit.

Minyak cengkih bisa menjadi obat alami untuk mengatasi kulit kering. Cara menggunakannya mudah.

Oleskan minyak tersebut ke kulit kering, lalu seka dengan kain bersih. Minyak ini juga sering ditemukan dalam produk perawatan untuk mengurangi bekas luka, mengatasi kantung mata, dan meredakan bengkak di kulit.

2. Mengatasi sakit perut.

Ternyata, minyak cengkih berkhasiat untuk meredakan sakit perut. Minyak ini mengandung zat eugenol yang dipercaya menanggulangi rasa tidak nyaman di pencernaan. Selain itu, minyak cengkih dapat digunakan untuk mengatasi perut kembung, cegukan, dan mabuk perjalanan.

Untuk mengonsumsinya jangan langsung ditelan mentah-mentah, ya. Sebaiknya tuang beberapa tetes minyak cengkeh ke dalam air matang, aduk sampai tercampur, lalu diminum.

3. Meningkatkan sirkulasi darah.

Minyak cengkih sering dijadikan salah satu bahan dasar untuk membuat balsem. Sebab, cengkeh memiliki zat aktif yang membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi rasa sakit di tubuh. Karena manfaatnya tersebut, minyak cengkih mampu meredakan tegang akibat sakit kepala.

Sedangkan, jika digunakan sebagai campuran aromaterapi, minyak cengkih tidak sekadar melancarkan peredaran darah. Ia juga dapat membuat otak lebih terstimulasi. Efeknya, pikiranmu jadi fokus dan tubuh lebih berenergi.

4. Menjaga kesehatan rambut.

Punya masalah dengan rambutmu? Kamu bisa menggunakan minyak cengkih untuk membantu mengatasinya.

Ya, minyak ini dipercaya dapat mengurangi kerontokan dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Apabila dioleskan secara rutin, minyak cengkih pun diyakini bisa mengembalikan sinar kemilau rambut yang kusam.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, kamu bisa mencampur minyak cengkih dengan minyak zaitun. Setelah keramas menggunakan sampo, oleskan campuran kedua minyak tersebut ke batang rambut dan balut dengan handuk yang direndam air hangat. Diamkan selama 20 menit dan bilas hingga bersih menggunakan air dingin.

5. Mengurangi risiko terkena kanker.

Kegunaan minyak cengkeh juga berhubungan dengan penyakit kanker. Dalam penelitian in vitro, yang berarti pengujian menggunakan sel dalam tabung reaksi, didapatkan bahwa minyak cengkih bisa menjadi racun bagi sel kanker.

Dalam studi in vitro lain, para peneliti menemukan bahwa minyak cengkeh menghentikan pertumbuhan beberapa garis sel kanker, termasuk pada kanker payudara, kanker serviks, dan kanker usus besar.

6. Memiliki efek antimikroba.

Minyak cengkih memiliki efek antimikroba yang bisa mengatasi beberapa infeksi bakteri dan jamur. Hal ini telah terbukti dalam penelitian terhadap infeksi jamur Candida albicans.

Kandungan eugenol pada minyak cengkih ditemukan mampu membunuh jamur, baik dalam kultur maupun pada model tikus.

7. Sebagai antinyeri.

Berkat kandungannya, minyak cengkih dapat meredakan berbagai macam nyeri. Minyak ini memiliki sifat analgesik yang bisa membantu menghilangkan sakit gigi dan nyeri sendi.

Selain itu, minyak ini efektif mengurangi nyeri punggung pada wanita pascamelahirkan. Penggunaan minyak cengkih untuk menangani nyeri sangat mudah. Kamu hanya perlu menggosok minyak cengkeh ke bagian tubuh yang nyeri atau mengompres bagian tubuh yang nyeri dengan kain lap bersih yang telah direndam minyak cengkeh.

8. Mengontrol gula darah.

Penelitian menunjukkan bahwa senyawa yang ditemukan dalam cengkih dapat membantu menjaga gula darah tetap terkendali. Manfaat minyak cengkih bagus untuk penderita diabetes.

Kandungan nigerisin pada cengkeh diketahui dapat meningkatkan penyerapan gula dari darah ke dalam sel, meningkatkan sekresi insulin, dan memperbaiki fungsi sel yang memproduksi insulin.

9. Baik untuk kesehatan hati.

Zat eugenol pada minyak daun cengkih dianggap memiliki khasiat untuk organ hati. Penelitian pada hewan yang menderita fatty liver menemukan bahwa minyak cengkih mampu meningkatkan fungsi hati, mengurangi peradangan, dan menurunkan risiko stres oksidatif.

Sayangnya, penelitian mengenai manfaat minyak daun cengkih yang satu ini masih terbatas pada manusia. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya.

10. Merawat tulang.

Beberapa senyawa dalam cengkih terbukti dapat membantu menjaga massa tulang. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap hewan.

Penelitian tersebut menemukan bahwa ekstrak cengkih yang kaya eugenol dapat memperbaiki osteoporosis serta meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang.

11. Mengobati tukak lambung.

Tukak lambung ialah luka yang muncul di lambung akibat pengikisan dinding lambung. Kondisi ini menyebabkan penderitanya mengalami keluhan nyeri ulu hati, mual, dan perut kembung.

Dalam satu penelitian pada hewan, minyak esensial dari cengkih terbukti bermanfaat meningkatkan produksi lendir lambung. Lendir lambung berfungsi sebagai penghalang dan membantu mencegah erosi lapisan lambung dari asam pencernaan.

Namun, penderita tukak lambung perlu berhati-hati dalam menggunakan minyak cengkih. Karena jika digunakan terlalu banyak, minyak ini justru bisa memperparah kondisi.

12. Meningkatkan sistem imun.

Cengkih memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Karena itu, minyak cengkih juga bisa berfungsi meningkatkan sistem imun. Eugenol pada minyak cengkih dapat bertindak sebagai antioksidan alami untuk menangkal radikal bebas dan mencegah terjadinya kerusakan sel tubuh akibat stres oksidatif.

Banyak bukan manfaat minyak cengkih yang telah diteliti? Dari manfaat tersebut minyak cengkih memiliki kandungan gizi seperti pemaparan di bawah ini.

Kandungan gizi minyak cengkih

Dalam 100 gram cengkh terkandung berbagai nutrisi.

- Energi: 274 kilokalori.

- Protein: 5,97 gram.

- Lemak: 13 gram.

- Karbohidrat: 65,5 gram.

- Serat: 33,9 gram.

- Gula: 2,38 gram.

- Kalsium: 632 miligram.

- Zat besi: 11,8 miligram.

- Magnesium: 259 miligram.

- Fosfor: 104 miligram.

- Kalium: 1.0202 miligram.

- Sodium: 277 miligram.

- Mangan: 60,1 miligram.

- Niacin: 1,56 miligram.

- Folat: 25 mikrogram.

- Kolin: 37,4 miligram.

- Vitamin E: 8,82 miligram.

- Vitamin K: 142 mikrogram.

Dengan kandungan berbagai nutrisi tersebut, tak heran jika cengkih kerap dimanfaatkan untuk pengobatan bagi berbagai kondisi medis. Lalu, kira-kira minyak tersebut bisa didapat di mana ya? Minyak cengkih dapat kamu beli di toko-toko yang menjual minyak asiri.

Cara membuat minyak cengkih

Namun kamu juga bisa membuatnya sendiri.

1. Alat dan bahan.

- Siapkan daun cengkih kering yang sudah gugur.

- Siapkan tungku.

- Siapkan ketel dari pelat besi (plateser).

- Siapkan kondensor (berupa kolam yang di dalamnya terendam pipa dengna bentuk spiral atau pipa baja biasa yang dibentuk melingkar).

- Siapkan 4 drum plastik berukuran 200 liter untuk menampung minyak cengkih.

- Siapkan jeriken.

- Siapkan corong minyak.

- Siapkan kain penyaring.

- Siapkan garu.

- Siapkan sendok.

2. Langkah membuat minyak cengkih

a. Langkah pertama yaitu melakukan proses penyulingan. Untuk proses penyulingan dilakukan dengan cara memanaskan bahan baku dan air yang dimasukkan ke ketel.

b. Proses dalam pemanasan bisa menggunakan bahan bakar baik limbah daun cengkih yang disuling sebelumnya ataupun bisa menggunakan bahan bakar yang lain.

c. Nanti uap air dan uap minyak daun cengkih akan mengalir dari pipa masuk ke kondensor. Kondensor itu dapat berupa kolam.

d. Semakin lama uap minyak dari daun cengkih dan uap air berada dalam kolam pendingin, semakin baik proses kondensasi yang nanti terjadi.

e. Air kolam wajib terus dijaga supaya tetap berada pada suhu yang dingin.

f. Kondensasi ini nantinya mengubah uap air dan uap minyak daun cengkih dalam bentuk cair berupa minyak cengkih juga air yang ditampung dalam drum. (OL-14)