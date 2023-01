Terus Dorong Kreativitas, Converse Indonesia Perkenalkan Komunitas All Star Terbaru

MENGAWALI 2023, Converse menginisiasi komunitas All Star terkininya yang terdiri dari sejumlah pegiat olahraga, seni, fesyen dan budaya untuk membentuk masa depan dan tampil dengan karya-karya yang mendobrak tradisi sekaligus mengkreasikan terobosan.

Converse Indonesia akan membawa komunitas All Star bergabung dalam sebuah perjalanan petualangan kreatif yang seru, keren dan penuh inspirasi di sepanjang tahun 2023 ini.

Komunitas Converse All Stars digagas sejak 2017 untuk mendukung aktivitas kreatif anggotanya yang banyak berasal dari kelompok yang kurang terwakili. Converse lebih jauh mengambil peran untuk pendanaan dan pendampingan, memperkuat portofolio, menghubungkan, serta memajukan karir kreatif mereka.

Komunitas All Star yang terdiri dari pemuda berumur antara 18-24 tahun dan berasal dari berbagai tempat di seluruh dunia ini menjadi bagian dari jaringan global yang menghubungkan satu sama lain sekaligus jenama Converse lewat pengalaman-pengalaman aktivasi digital dan fisik.

Dengan mendanai proyek-proyek untuk komunitas dan mendukung melalui bimbingan dan pendampingan, Converse berupaya memecahkan hambatan dengan menciptakan lebih banyak akses ke peluang di bidang kreatif sekaligus mempercepat dampak positif individu dari anggota komunitas All Star ini.

Lewat kiprah dan aktivitasnya, komunitas All Star bukan saja menjadi validator sejati jenama dan produk, namun juga memberikan Converse kesempatan untuk menyampaikan ragam narasi otentik seingga konsumen merasakan keterhubungan kuat dengan Converse.

"Converse mengusung sebuah gagasan jitu bahwa ratusan tindakan kecil bakal menghasilkan kemajuan besar. Itu sebabnya kami mengambil pendekatan akar rumput untuk Create Next bersama komunitas kami. Hubungan antara Converse dan All Stars bersifat simbiosis–Converse memperkuat aksi kreatif individu All Stars sekaligus menjaga merek tetap terhubung dengan generasi kreator berikutnya," tulis Converse dalam keterangannya.

Pada 2023, Converse Indonesia menghadirkan perjalanan bagi Komunitas All Star yang berfokus pada upaya untuk mendongkrak keterampilan kreatif masing-masing anggota. Perjalanan akan mencakup berbagai aktivitas dalam format daring dan luring.

Tema kegiatan akan memanfaatkan tren saat ini sambil berpindah dari satu tren ke tren lainnya agar peserta tetap terlibat di dalamnya.

Komunitas All Star di Indonesia yang mulai digagas sejak 2018 ini akan mengawali perjalanan 2023 dengan acara inisiasi dan perkenalan sebelum mengalami satu tahun penuh turun ke lapangan dengan beragam aktivitas, seperti workshop online maupun offline, diskusi, dan pameran serta konser musik dimana All Star akan menjadi kreator, pembicara, dan penonton dalam acara yang seru. (RO/OL-7)