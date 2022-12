Doa Pengakuan Dosa Serta Tata Cara Tobat Umat Kristen dan Katolik

MENJELANG Hari Natal, umat Kristiani harus menyiapkan diri dengan baik. Salah satunya dengan melakukan pertobatan pada minggu Adven atau masa penantian menjelang Natal. Pertobatan dilakukan agar hati seseorang dalam keadaan bersih untuk menyambut kelahiran juru selamat.

Umat Kristiani, terlebih umat Katolik, akan mengakui dosa mereka dalam Sakramen Tobat atau bisa juga disebut sebagai Sakramen Pengakuan Dosa yang merupakan salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Dalam sakramen ini, orang yang melakukan pengakuan dosa akan menerima rahmat pengampunan dari Tuhan yang berbelas kasih.

Doa dalam Sakramen Tobat #1

"Allah yang Maharahim, Aku menyesal atas dosa-dosaku, terlebih bahwa aku telah menghina Engkau yang Maha Pemurah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan dosa-dosaku. Aku berjanji dengan pertolongan rahmat Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Amin”.

Doa dalam Sakramen Tobat #2

"Ya Allahku, Engkaulah yang harus kukasihi lebih dari segala sesuatu. Aku menyesal sungguh atas dosa-dosaku. Dengan sengaja aku berbuat salah dan tidak mau berbuat baik. Aku telah berdosa terhadap Engkau. Dengan pertolongan rahmat-Mu, aku berniat teguh untuk bertobat,dan untuk tidak berdosa lagi.

Berilah aku kekuatan untuk menghindari apa saja yang menjerumuskan aku ke dalam dosa. Ya Allah, kasihanilah aku, dalam nama Yesus Kristus, Juruselamatku, yang telah menderita sengsara dan wafat bagiku. Amin".

Doa dalam Sakramen Tobat Bahasa Latin

"Deus meus, ex toto corde paenitet me omnium meorum peccatorum, eaque detestor, quia peccando, non solum poenas a te iuste statutas promeritus sum, sed praesertim quia offendi Te, summum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris.Ideo firmiter propono,adiuvante gratia Tua, de cetero me non peccaturum peccandique occasiones proximas fugiturum. Amen."

Tata Cara Pengakuan Dosa

1. Cari tahu kapan pengakuan dosa diadakan

2. Benar-benar menyesali dosa

3. Melakukan pemeriksaan batin

4. Membaca Alkitab

5. Berdoa sebelum mengaku dosa

Kemudian, pada saat pengakuan dosa diadakan, Anda harus menunggu giliran untuk memasuki ruang pengakuan dosa dan memulai pengakuan.

Urutan Pengakuan Dosa

Masuk ke bilik pengakuan, kemudian berlutut di hadapan Romo sambil berkata:

“Pastor, berkatilah saya orang berdosa.” (saat Pastor memberkati, buatlah Tanda Salib).

“Ini pengakuan saya yang pertama.” (bagi yang pertama kali menerima sakramen tobat) atau “Ini pengakuan saya yang terakhir… minggu/bulan yang lalu.” (bagi yang pernah menerima sakramen tobat sebelumnya).

“Dosa-dosa saya adalah …….” (sebutkan setiap dosa yang telah diperbuat secara konkret).

Setelah mengakui segala dosa, katakan: “Pastor, saya menyesal atas dosa-dosa saya, dan dengan hormat saya mohon ampun, dan denda atas dosa-dosa saya.”

Dengarkan nasihat dan penitensi (denda dosa) dari Pastor. Kemudian panjatkan doa tobat pengakuan dosa di atas.

Lalu, Pastor memberikan absolusi (pengampunan) di dalam nama Tuhan Yesus, dengan mengatakan: “Saya mengampuni dosa-dosa Saudara dalam Nama + Bapa dan Putera dan Roh Kudus.”

Saat diberkati Pastor, umat membuat tanda salib.

Setelah selesai, ucapkan: “Terima kasih, Pastor.” Kemudian, keluar dari bilik pengakuan.

Setelah melakukan pengakuan dosa, jangan lupa untuk melakukan penitensi dan pulang dengan perasaan lega dan hidup dalam cahaya pengampunan Tuhan.(OL-5)