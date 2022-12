Nama Sembilan Rusa Penarik Kereta Santa Claus

SANTA Claus merupakan karakter yang berkaitan erat dengan Natal. Karakter tersebut merupakan seorang pria tua berambut dan jenggot putih yang membawa sekarung hadiah itu bersama dengan kereta salju yang ditarik oleh sembilan rusa.

Kisah di balik sembilan rusa tersebut dimulai pada 1823 dalam puisi karya Clement C Moore yang berjudul A Visit from St. Nicholas yang dikenal juga dengan judul The Night Before Christmas. Awalnya hanya ada delapan rusa yang menemani Santa Clause yakni Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, dan Blitzen.

Suatu waktu, muncul lagi satu tokoh rusa yang menjadi paling terkenal di antara delapan rusa itu yaitu Rudolph si hidung merah. Rudolph berasal dari cerita fiksi karangan Robert L. May yang dibuat pada 1939.

Cerita tersebut mengisahkan tentang malam Natal saat Santa Claus akan pergi berkeliling dunia untuk mengirimkan hadiah. Dalam perjalanan tersebut, Santa Claus mengalami gangguan karena kabut yang tebal.

Lantas ia melihat dari kejauhan lampu merah yang berkedip-kedip. Setelah didekati ternyata lampu merah itu yakni hidung Rudolph yang menyala. Sejak saat itu Santa Claus meminta Rudolph untuk pergi bersamanya. Rudolph akhirnya menjadi pemimpin delapan rusa lain. Berikut nama-nama dari sembilan rusa tersebut.

1. Dasher sebagai rusa tercepat dalam kawanan rusa santa.

2. Dancer sebagai rusa yang menjadi penari balet yang hebat.

3. Prancer dikenal sebagai rusa yang usil.

4. Vixen dikenal sebagai rusa yang imut dan lucu.

5. Comet hampir secepat Dasher dan berada di tengah kawanan.

6. Cupid menonjol karena tanduknya yang indah.

7. Donder paling besar bersama dengan Blitzen.

8. Blitzen bersama dengan Donder berada di barisan paling belakang.

9. Rudolph, The Red Nose Reindeer. Hidung Rudolph akan bersinar pada malam hari dan berada di barisan paling depan. (OL-14)