Peringati HUT Ke-6, Aleza Sajikan Koleksi 'The Collaborators Series'

BERTEPATAN dengan ulang tahun ke-6, Aleza menghadirkan kembali koleksi The Collaborators series.

Dalam The Collaborators series, Aleza menggandeng para influencers untuk berkreasi melalui koleksi-koleksi dengan gaya yang beragam untuk dinikmati semua wanita.

Aleza merupakan salah satu brand lokal Indonesia yang memiliki style modest dan percaya setiap wanita memiliki keunikan tersendiri dalam setiap penampilan dan gaya berbusana mereka.

“We are women, we are beautiful in our own way” adalah pesan inti yang untuk menekan koleksi The Collaborators 2.0 series.

“Dalam koleksi-koleksi ini, kami ingin menunjukkan the different sides and colors of a woman karena setiap perempuan itu berbeda dan memiliki keunikan style masing-masing," kata Gita, Head of Product Development and Brand Strategy dari Aleza dalam keterangan pers, Senin (28/11).

Dalam kolaborasinya, Aleza merangkul lima perempuan yang luar biasa dengan style, personality, dan karier yang berbeda

Mereka adalah Vira Tandia, Sarah Sofyan, Analisa Widyaningrum, Sabrina Sosiawan dan Ayla Dimitri yang mengusung tema ‘Colors of Women’ untuk menceritakan keunikan semua wanita.

Colors of Women juga membawa tema "To be comfortable in your own skin" karena perempuan Indonesia memiliki warna kulit yang beragam.

"Fashion show ini sendiri pun menampilkan model yang beragam dengan warna kulit, postur tubuh maupun gaya rambut yang berbeda, yang bisa mewakili semua perempuan di Indonesia,” tutur Gita.

The Collaborators 2.0: Colors of Women, Aleza 6th Anniversary telah ditampilkan di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta, hari ini atau Senin (28/11).

Pada tahun ini, Aleza juga mempersembahkan sebuah fashion show yang juga merupakan event tahunan dengan konsep hybrid.

Pasalnya Aleza ingin koleksi yang tampil di runway bukan hanya dinikmati oleh para tamu undangan tetapi fashion show ini juga dapat dinikmati oleh semua pecinta modest fashion melalui live streaming di channel Youtube Aleza.

Seri ini akan hadir dengan lima koleksi. Setiap koleksi memiliki gaya berbeda serta keunikan sendiri yang pasti semua Aleza Woman akan menemukan style yang cocok untuk mereka.

Mulai dari koleksi yang simple dengan warna-warna yang soft dan neutral sampai yang colorful dan full-of-patterns dengan sentuhan ruffles and beadings.

Dengan pilihan yang banyak, kami ingin The Collaborators 2.0 series mewakili keberagaman style modest fashion di Indonesia. (RO/OL-09)